Tiendas Vega inauguró un nuevo local temático en Lima en alianza con Bonlé, la marca de productos lácteos de Gloria, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia de marca en el punto de venta y acercarse de manera directa al consumidor. La iniciativa marca la apertura de la primera tienda insignia de Bonlé y apuesta por un formato que integra experiencia de compra, identidad visual y oferta comercial en un mismo espacio.

El nuevo establecimiento se ubica en el Vega Supermayorista Néstor Gambetta, en la avenida Néstor Gambetta S/N, en el distrito de Puente Piedra, a dos cuadras de la carretera Panamericana Norte. La inauguración del local se realizó el jueves 22 de enero.

El brandeo integral de la fachada convierte al local en un punto de referencia visual de la zona, reforzando la visibilidad de la marca dentro de un entorno urbano de alto tránsito y consumo familiar, según Perú Retail.

El formato permite a Bonlé exhibir su portafolio completo en un solo espacio, facilitando la decisión de compra. (Foto: Tiendas Vega/ Instegral)

Portafolio de productos en la nueva tienda

A través de esta colaboración, Bonlé busca consolidar su posicionamiento como una marca moderna, cercana y enfocada en ofrecer soluciones prácticas para el día a día de las familias peruanas. Los formatos temáticos se perfilan así como un canal estratégico para expresar su propuesta de valor de manera coherente a lo largo de todo el recorrido de compra del consumidor.

La tienda insignia concentra el portafolio más representativo de la marca, que incluye productos como leche evaporada, queso fundido, yogurt bebible y manjarblanco, entre otros. Con ello, Bonlé apunta a facilitar el acceso a categorías clave de su oferta, reforzando su presencia en espacios cotidianos y alineando la estrategia comercial con la comunicación visual.

Desde la perspectiva del retail, la alianza con Tiendas Vega refuerza el rol de la cadena como un socio estratégico para el desarrollo de formatos innovadores dentro del canal mayorista. Este tipo de iniciativas permite dinamizar la experiencia de compra y generar propuestas diferenciadas que conecten mejor con las necesidades del consumidor final.

La iniciativa combina estrategia comercial, comunicación visual y experiencia de compra. (Foto: Tiendas Vega/ Instagram)

Planes del grupo Vega

En entrevista con Gestión, Rosario Torrejón, CEO del Grupo Vega, explicó que la estrategia de crecimiento del holding se apoya en un enfoque integral que combina expansión comercial, fortalecimiento de marcas y un propósito corporativo orientado a la sostenibilidad y la economía circular. Según detalló, la compañía busca no solo crecer en términos económicos, sino también generar un impacto positivo en la sociedad peruana, integrando estos ejes como parte central de su modelo de negocio.

En ese marco, el Grupo Vega viene reforzando una línea de negocio denominada “Propósito Corporativo”, enfocada en atender al canal corporativo mediante soluciones de beneficios para trabajadores. Esta propuesta está dirigida a empresas que buscan otorgar incentivos en fechas clave como Navidad o Fiestas Patrias, y se apoya en la capacidad del grupo como distribuidor y mayorista para ofrecer alternativas ajustadas a distintos presupuestos. La oferta no se limita a canastas y gift cards, sino que incluye categorías como juguetes, bazar y electrodomésticos, entre otras.

