La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, valoró que el Perú tradicionalmente es minero, pero viene dando un “giro importante” respecto a sus motores de dinamismo, puntualmente refiriéndose a las exportaciones del sector agropecuario .

“El Perú es tradicionalmente minero, pero en los últimos años hemos dado un giro importante con nuestras exportaciones. Sobre todo las agro crecieron de manera exorbitantes. Eso viene por el desarrollo de puertos con inversión privada, no solo del megapuerto de Chancay”, indicó este miércoles 28 de enero.

Las declaraciones las dio durante su participación del panel “Panorama Económico de América Latina y el Caribe: la agenda de crecimiento: inversión, productividad y transformación productiva” del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en Panamá.

La ministra destacó que el Perú adjudicó, mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP), alrededor de US$ 16,000 millones en casi los dos últimos años para el desarrollo de infraestructura, que permitió se agilice el sector exportador. Para los siguientes años, el escenario también se posiciona positivo.

“Tenemos una cartera de proyectos superior a los US$ 30,000 millones para los próximos tres años. Apostamos por sectores que nos dan potencial logístico, que no solo sean exportaciones de materias primas, sino que se genere industria, se incentive la productividad”, indicó ante el panel y la sala integrada por presidentes y ministros de economía de vecinos de la región.

Las exportaciones marcan un "giro importante" en la economía peruana. | Foto: gob.pe.

Sin embargo, recordó que uno de los principales problemas que frena un mayor dinamismo es la informalidad, arista que vienen “atacándola”.

“De una manera queremos incentivar que los contribuyentes sientan que es mejor estar del lado formal. Tenemos que dar incentivos, pero no constantes, sino temporales, que permitan ese salto [de productividad]”, comentó.

Además, para fortalecer el atractivo del país ante la inversión privada, la funcionaria refirió que se deben asegurar que se mantengan las condiciones actuales y también facilitar el camino a la ejecución de sus planes.

“Un segundo factor es impulsar la cartera de APP: el desarrollo de infraestructura. Y tercero es [asegurar] que se convierta en bienestar del Estado. Esto se da mejorando la calidad del gasto público. Otras medidas son que se reduzcan los trámites y se generen condiciones adecuadas de empleo”, puntualizó.

Consolidación fiscal

Otro de los temas abordados durante el foro fue la consolidación fiscal de los distintos países. Al respecto, Miralles comentó que gracias al “rush” de medidas de austeridad que tuvieron el último trimestre del año pasado se logró reducir el déficit fiscal al límite de la meta establecida (2.2% de Producto Bruto Interno). “En los dos años anteriores se incumplió flagrantemente”, anotó.

La ministra consideró que la responsabilidad fiscal es la “base de la generación del desarrollo económico”, por lo que se debe mantener el equilibrio para cumplir los indicadores, pero sin sacrificar el desarrollo de obras.

“Pero también manteniendo los elementos suficientes para que las diversas demandas ciudadanas sean atendidas con desarrollo de infraestructura e inversión privada”, indicó.

Considerando la recuperación de las finanzas públicas, comentó que es el momento de apostar por modelos innovadores para impulsar proyectos de inversión. Agregó que estos se reunirán en una hoja de ruta y serán entregados a la siguiente gestión. “Estamos en un proceso de transición y estamos dejando una ruta de hoja para el cambio de gestión”, anotó.

En este panorama, también indicó que, pese a que se mantiene el grado de inversión por casi dos décadas, la turbulencia política le ha “pasado factura” al país.

En otro momento, y respondiendo a los halagos de líderes políticos vecinos por el potencial que permite el megapuerto de Chancay, Miralles indicó que se tiene un gran espacio en la región para integrarse y elevar el atractivo.

“Más que competir amistosamente, hay que hacer sinergias, establecer bloques económicos y ser atractivos como continente”, sostuvo.

Región con “equilibro delicado”

Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile y director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, indicó que América Latina inicia el 2026 en un “equilibrio delicado”.

Lo que explica este escenario es que recuperó su estabilidad macroeconómica, con una inflación baja en varios países, pero estancados en un mediocre dinamismo.

“Se recuperó la estabilidad macro, pero estamos atrapados en crecimientos bajos. Hay crecimientos no nos satisfacen”, apuntó. “Varios países fueron pioneros en subir tasa de interés a nivel mundial para ajustarse a las tasa de inflación post pandemia. Los países con metas creíbles y sus bancos centrales autónomos tuvieron mayor facilidad para este objetivo, pero crecemos menos que el mundo, en todo al 2.2%”, complementó.

Larraín anotó que hay dinamismos heterogéneos, con países que crecen por encima del 4% y otros que presentan contracciones. “Esto demuestra que la receta no es única”, dijo.

Autoridades de vecinos de la región destacaron el potencial del megapuerto de Chancay.

Continuando en esta línea, esta heterogeneidad también se presenta en los motores de las economías: algunos dependen solo de recursos naturales y otros de fuentes diversificadas.

“Algunos también miran más al norte, a Estados Unidos, y otros, en el sur, son más dependientes de Asia, China. Las implicancias de política económica [aquí] es que cualquier shock externo puede afectar, como ajustes en las tasas de interés o una desaceleración de China o Estados Unidos”, agregó.

En el marco financiero, valoró que varias monedas se apreciaron respecto al dólar y que esta depreciación de la moneda extranjera “da espacio” para bajar tasas de interés y aplicar políticas económicas expansivas.