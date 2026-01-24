El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público del Perú creció 17.1% en el 2025, a noviembre, según cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) recopiladas por ComexPerú.

Durante los primeros 11 meses del año pasado, el volumen total de carga movilizada por puertos alcanzó los 3.7 millones de TEU, es decir, por contenedor de 20 pies. En toneladas métricas, la carga aumentó en 8.7% al sumar 63.4 millones de TM.

Solo en noviembre, el movimiento que incluye descarga, embarque, cabotaje, transbordo, tránsito, actividad pesquera y reestiba aumentó 28.8% en TEU y 27.2% en TM.

Los puertos de uso público registraron un fuerte avance en la descarga, embarque, cabotaje y transbordo de carga en 2025. (Imagen: ComexPerú)

En estos meses la carga contenedorizada concentró el 54% del total movilizado, seguida por los graneles sólidos, que representaron el 34%. En cuanto al tipo de operación, el desembarque y el embarque explicaron más de la mitad del movimiento portuario total.

Los principales puertos

El puerto del Callao se mantuvo como el principal hub portuario del Perú, al movilizar 3.04 millones de TEU entre enero y noviembre del 2025. Esto equivale a un incremento de 7.9% frente al año anterior.

Detrás del terminal del Callao, destacaron:

Puerto de Paita (Piura) registró uno de los mayores incrementos del periodo, en porcentaje. Este terminal movilizó 360,065 TEU, lo que significó un avance de 39.5% interanual.

Puerto de Matari (Arequipa) alcanzó 183,018 TEU, con un aumento de 80.7% respecto al mismo periodo del año previo.

Puerto de Pisco (Ica) movilizó 38,250 TEU, con una expansión de 22.4%.

Puerto de Chancay (Lima), cuyas operaciones comerciales se iniciaron en junio de 2025, ya se refleja en las estadísticas oficiales al movilizar 183,018 TEU.