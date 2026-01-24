El volumen de carga movilizada en los puertos de uso público creció a doble dígito de enero a noviembre del 2025. (Foto: Andina)
El volumen de carga movilizada en los puertos de uso público creció a doble dígito de enero a noviembre del 2025. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público del Perú creció 17.1% en el 2025, a noviembre, según cifras de la recopiladas por ComexPerú.

Durante los primeros 11 meses del año pasado, el volumen total de carga movilizada por alcanzó los 3.7 millones de TEU, es decir, por contenedor de 20 pies. En toneladas métricas, la carga aumentó en 8.7% al sumar 63.4 millones de TM.

Solo en noviembre, el movimiento que incluye descarga, embarque, cabotaje, transbordo, tránsito, actividad pesquera y reestiba aumentó 28.8% en TEU y 27.2% en TM.

Los puertos de uso público registraron un fuerte avance en la descarga, embarque, cabotaje y transbordo de carga en 2025. (Imagen: ComexPerú)
Los puertos de uso público registraron un fuerte avance en la descarga, embarque, cabotaje y transbordo de carga en 2025. (Imagen: ComexPerú)

En estos meses la carga contenedorizada concentró el 54% del total movilizado, seguida por los graneles sólidos, que representaron el 34%. En cuanto al tipo de operación, el desembarque y el embarque explicaron más de la mitad del movimiento portuario total.

LEA TAMBIÉN: Puerto del Callao: los pedidos al MEF de los dueños de la carga para resolver congestión

Los principales puertos

El se mantuvo como el principal hub portuario del Perú, al movilizar 3.04 millones de TEU entre enero y noviembre del 2025. Esto equivale a un incremento de 7.9% frente al año anterior.

Detrás del terminal del Callao, destacaron:

  • (Piura) registró uno de los mayores incrementos del periodo, en porcentaje. Este terminal movilizó 360,065 TEU, lo que significó un avance de 39.5% interanual.
  • Puerto de Matari (Arequipa) alcanzó 183,018 TEU, con un aumento de 80.7% respecto al mismo periodo del año previo.
  • Puerto de Pisco (Ica) movilizó 38,250 TEU, con una expansión de 22.4%.
  • (Lima), cuyas operaciones comerciales se iniciaron en junio de 2025, ya se refleja en las estadísticas oficiales al movilizar 183,018 TEU.
Los puertos de uso público registraron un fuerte avance en el movimiento de carga hasta noviembre, según datos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Los puertos de uso público registraron un fuerte avance en el movimiento de carga hasta noviembre, según datos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

TE PUEDE INTERESAR

Puertos: el futuro es hoy
Restringen ruta directa de camiones que conecta a los puertos Chancay y Callao: así impactará
Canal de Panamá proyecta construir y concesionar dos nuevos puertos
¿Puertos enlazados con corredores bioceánicos? La medida para que Perú sea el hub del Pacífico

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.