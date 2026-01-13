Según el índice mundial de contenedores (WCI), elaborado por la consultora Drewry, en la primera semana del año los fletes marítimos aumentaron 16% a US$ 2,557 por contenedor de 40 pies (FEU).

Los costos actuales son los más altos vistos desde mediados de julio del año pasado, cuando se acercaban a US$ 2,600 por FEU. Pese a ello, el valor que se registra este mes sigue siendo menor a la tarifa de más de US$ 3,900 con la que se abrió el 2025.

Pero, ¿qué explica el alza de este inicio de año? De acuerdo con Drewry, la evolución de los fletes está relacionado al aumento de la demanda de transporte previo al feriado del Año Nuevo Lunar en China , que se celebrará el 17 de febrero .

El reporte precisó que en esta fecha se adelantan envíos pues muchas fábricas cierran varios días y los exportadores quieren enviar todo antes de la pausa.

Asimismo, las navieras están reduciendo viajes pues han ajustado su capacidad para captar la demanda previa al feriado. En las próximas cinco semanas se van a cancelar 48 viajes de barco de unos 701 programados, lo que representa aproximadamente el 7% de las salidas planificadas.

A estos factores se suma la congestión operativa en puertos del este asiático que ya se observaba en meses previos, precisó Daniel Bazán, analista de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

" Sobre todo en el este asiático o lejano oriente hay mayores tiempos de tránsito en los corredores. Eso ha ocasionado que los fletes marítimos se incrementen a partir de diciembre “, comentó a Gestión.

Así fue la evolución de los fletes marítimos para carga seca en cada inicio de mes desde 2025 hasta enero del 2026.

¿Seguirá al alza durante el verano?

Para ComexPerú, el escenario de 2026 será de alta volatilidad. Bazán explicó que la capacidad naviera seguirá creciendo pues este año entrarán cerca de 1.5 millones de contenedores de 20 pies (TEU) de nueva capacidad, pero la demanda no tendría un repunte fuerte.

Según recordó, S&P Global proyecta que las importaciones marítimas de Estados Unidos caerían cerca de 2% este año. Eso generaría una presión a la baja sobre los fletes.

Por ahora, el especialista de ComexPerú consideró que lo más probable es ver alzas estacionales hasta mediados de febrero con el inicio del Año Nuevo chino. Es decir, a partir de marzo los fletes podrían moderarse.

“Más que un escenario de fletes altos de forma sostenida podríamos esperar un mercado con ligeros picos al alza, pero solo hasta que pase el año nuevo lunar. Luego, si no hay factores externos como los geopolíticos, los fletes deberían mantener estabilidad o incluso una presión a la baja por el incremento de flotas que es que veremos este y los próximos 2 años ”, explicó.

Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), coincidió en que la duración del alza de precios del transporte marítimo dependerá de qué no ocurran nuevos conflictos geopolíticos.

El especialista resaltó que si grandes países productores de petróleo entran en conflicto y reducen su oferta, el petróleo subiría y eso podría encarecer más los fletes.

“Los fletes deben estabilizarse a menos que ocurra una guerra o conflicto. Con (la situación en) Venezuela, en teoría, eso no debería moverse. Ahora Irán está en conflicto, lo que podría hacer que Estados Unidos intervenga otra vez. Ojalá que las condiciones se den para tener una estabilidad”, comentó.

Otro factor que puede provocar picos temporales, indicó Bazán, es la situación en el Mar Rojo, que ha obligado a muchas navieras a desviar rutas por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando tiempos y costos de transporte.

¿Qué impacto tiene el alza de fletes?

Aunque existe una incertidumbre sobre cuánto podría demorar en reducirse nuevamente el costo del transporte marítimo, Ego Aguirre advirtió que en el Perú el traslado de estos aumentos suele ser rápido, por lo que podría tener impacto en los precios finales de insumos básicos que se importan, por ejemplo, los granos que se usan para la alimentación de animales como el pollo.

Si el aumento de costos de transporte continúa no solo afectaría a las importaciones, sino también a las exportaciones.

“Esto afecta porque hay productos peruanos que necesitan flete barato para exportarse. Cuando hay una subida del flete pueden haber productos que dejen de enviarse o se enviarán poco, como también hay productos que sí pueden pagar el alza porque son bienes de alto valor y de mucha demanda”, sostuvo.

Más allá del flete internacional, el presidente de la comisión de asuntos marítimos la CCL remarcó que el gran problema del país es el costo logístico interno.

Ego Aguirre detalló que descargar un contenedor en el Perú puede costar hasta US$ 1,500, mientras que en España la misma operación cuesta entre US$ 550 y US$ 600, en Chile unos US$ 700 y en Estados Unidos entre US$ 500 y US$ 600.