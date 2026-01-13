Los fletes marítimos para carga seca aumentaron a su valor más alto desde julio del 2025. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

El costo para transportar carga seca en buques inició el 2026 al alza. Luego de la moderación de fletes que se reportó en la segunda mitad del 2025, este mes arrancó como su valor más alto en seis meses.

