El canal de Suez es la principal entrada y salida del comercio mundial entre Occidente y Asia. Más del 15% del comercio marítimo transita por dicha zona . Asimismo, los buques, en su mayoría, transportan petróleo con destino a Europa.

Actualmente, el precio del crudo se viene disparando debido a que los buques han optado por rutas alternativas, pero más largas para llegar a su destino. De acuerdo a Investing.com, el crudo brendt subió 2.9% a inicios de semana, llegando a US$ 80 el barril.

Pero, ¿cuál es el impacto a nivel local? En conversación con especialistas en comercio internacional e hidrocarburos , mencionaron que los sobrecostos en el flete, el alza de combustibles y el aumento de la inflación son uno de los riesgos latentes que podría aterrizar en Perú.

Los rebeldes hutíes están atacando buques en el mar Rojo.

Sobrecostos se trasladan al consumidor final

Juan Acosta, docente de la UPC y especialista en comercio internacional , mencionó a Gestión que el canal Suez es una ruta clave para el comercio entre Europa y Asia. Y es que, en dicha zona se transportan materias e insumos que necesitan ambos continentes para producir bienes, que luego serán exportados a otros países como Perú. Entonces, ¿qué pasa si se interrumpe el transporte de dichas mercancías? rompe las cadenas globales de valor.

“Si se rompe algunos elementos de dicha cadena, va originar un sobrecosto que lo asumirá el consumidor final” , afirmó Acosta.

Una de las rutas alternas que han optado las navieras por dicho conflicto en la zona, es el cabo de Buena Esperanza , que está ubicado al sur de África, el experto afirmó que dicha ruta genera un tráfico de más de 9,000 km y alrededor de US$ 30,000 diarios.

“Este desvío de transporte va a trasladar ese sobrecosto al consumidor. Es un efecto dominó, ya que la naviera lo transmite a los agentes de carga y este a su vez a los importadores y finalmente llega al consumidor”, detalló.

Asimismo, explicó que si dicha situación se resuelve en el corto plazo no habrá alza de precios , pero, si se prolonga y más países intervienen en dicho conflicto, las navieras no podrán asumir los sobrecostos y no tendrá otra opción que trasladarlo al consumidor.

El precio de los fletes marítimos en la región se ha disparado. (Foto: Getty Images)

Alza de combustibles

Acosta precisó que en dicho canal se transporta, en su mayoría, combustible , y eso preocupa a todos los país, porque dicho commodities genera un efecto a nivel mundial; nos afecta al corto o mediano plazo.

“Si se rompe la cadena de abastecimiento de petróleo, es casi un hecho que encarecería el precio de dicho insumo y sus derivados, con lo cual sus efectos se verían de inmediato en los bolsillos de los peruanos, ya que se incrementa los pasajes, la luz, todo lo que incurre en el uso del crudo ” , afirmó Acosta.

El precio del petróleo también tiene un efecto dominó, ya que su aumento se traslada al camión que transporta alimentos, y este a su vez al vendedor de un mercado y, que al final, el consumidor paga el sobrecosto.

Para Gustavo Cárdenas, ex director de Hidrocarburos del Minem, dicho conflicto en el mar Rojo solo generará una leve alza de los combustibles en Perú , pero no impedirá que su tendencia a la baja continúe, ¿por qué? los estadounidenses disminuyen su consumo de combustible en invierno.

“El año pasado, el barril de crudo llegaba a los US$130, este año ha venido bajando casi el doble, ahora por este conflicto en el mar rojo, su precio subió de manera leve (...) el hemisferio norte está entrando en invierno, y en dicha temporada la demanda por combustible cae fuertemente, por eso no creo que se mantenga su precio alza por dicho conflicto”, e xplicó Cárdenas a Gestión.

Por su parte, Jorge Guillen, recordó que, si bien estábamos controlando los niveles de inflación , ahora con dicho encarecimiento del crudo, “de nuevo va impactar en el precio de nuestra canasta básica y de alimentos, ya que es el insumo para nuestro transporte de la mayoría de nuestros productos”, contó a Gestión.

También, coincide con Acosta en que los sobrecostos de los fletes se trasladarán al consumidor final. Sin embargo, mencionó que “ si dicha situación es temporal no va generar muchos impacto en el país , pero sí se prolonga aumentará los problemas económicas que ya tenemos” , dijo Guillen

Asimismo, recordó que “ el Banco Central de Reserva ha bajada la tasa de referencia para reactivar la economía, pero ahora si tenemos el problema inflacionario, va estar en una encrucijada; tendremos recesión y aumento de inflación”

Conductores esperan su turno para abastecerse de combustible en una gasolinera en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Yander Zamora

¿Aumento de la inflación?

Acosta mencionó que los productos que Perú importa a Europa podría verse afectado por dicha interrupción en la cadena de suministro , es decir, encarecería su precios .

La incertidumbre global y las expectativas persistentes de inflación plantean interrogantes sobre el futuro. Foto: Bloomberg

En otro momento, el especialista precisó que las aerolíneas y las navieras son las que consumen mucho petróleo , en ese sentido, l os precios de los fletes marítimo aéreos y terrestres van a estar al alza , empujando aún más a los precios de los productos. “Los períodos de inflación podrían verse más prolongados.”, afirmó Acosta.

En agosto, el canal de Panamá fue epicentro de la crisis del transporte marítimo. Y es que miles de buques se quedaron varados en dicha zona debido a la sequía prolongada, que afectó la cantidad de agua en la vía de navegación interoceánica.

