Entre las categorías con mejor desempeño destacan los bloqueadores solares, cuyas importaciones crecieron 37.48% en valor, alcanzando los US$ 12.6 millones. (Foto: pixabay)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El de bloqueadores solares, sombrillas, gorras y otros artículos de temporada durante el periodo julio–octubre de 2025 anticipa un para el comercio local.

De acuerdo con el , el valor total de estos productos aumentó 17% frente al mismo periodo del año anterior, reflejando una demanda sostenida y un mercado activo de cara al verano de 2026.

Según el análisis del Idexcam, el desempeño positivo responde tanto al mayor consumo estacional como a una oferta orientada a productos de mayor valor agregado. Además, las proyecciones del , que prevén temperaturas dentro de los rangos habituales, refuerzan el optimismo sobre el comportamiento del mercado en los próximos meses.

Entre las categorías con mejor desempeño destacan los , cuyas importaciones crecieron 37.48% en valor, alcanzando los US$ 12.6 millones.

La oferta proviene principalmente de España, Francia y Brasil, con participación adicional de Colombia, Estados Unidos y Polonia. Este resultado evidencia una mayor preferencia por productos especializados, con mayor factor de protección solar y presentaciones premium, lo que se traduce en un ticket promedio más alto.

Las sombrillas también mostraron un crecimiento relevante, con un incremento de 19.97% en valor CIF, hasta US$ 1.6 millón, y de 24.05% en volumen, con 678,386 unidades importadas. concentra más del 96% del suministro, seguida por España e Italia, consolidando este artículo como un producto estratégico no solo para la playa, sino también para el uso urbano frente a la radiación solar.

En el rubro de gorras, las importaciones registraron uno de los mayores avances del periodo, con un aumento de 21.86% en valor, hasta US$ 8.8 millones, y de 64.92% en volumen. El mercado peruano se abastece principalmente de , con una menor participación de Vietnam y Bangladesh, lo que refleja la fuerte dependencia de proveedores asiáticos especializados en confección a gran escala. Este comportamiento estaría asociado a una mayor demanda estacional y al dinamismo de canales como el fast fashion, especialmente entre el público juvenil.

Las gafas de sol mantuvieron un desempeño positivo, con incrementos de 1.88% en valor CIF y 7.48% en volumen. China continúa liderando como proveedor, seguida por Italia y , consolidando a este producto como un accesorio clave que combina moda y protección frente a la radiación ultravioleta.

En contraste, la ropa de baño presentó un comportamiento mixto. Aunque el valor CIF disminuyó ligeramente en 2.55%, el volumen importado creció 5.24%, lo que sugiere una estrategia de optimización de costos y acceso a precios más competitivos, principalmente desde mercados asiáticos.

Por su parte, los pareos registraron una fuerte contracción, con caídas de 56.89% en valor y 49.36% en volumen, lo que indicaría una menor prioridad comercial frente a otros artículos de mayor rotación.

En conjunto, el desempeño de las apunta a un 2026 marcado por una mayor demanda de artículos funcionales, accesorios versátiles y soluciones de protección solar, con un mercado que privilegia cada vez más el equilibrio entre precio, calidad y valor agregado.

