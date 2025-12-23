El incremento en las importaciones de bloqueadores solares, sombrillas, gorras y otros artículos de temporada durante el periodo julio–octubre de 2025 anticipa un verano con perspectivas favorables para el comercio local.

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), el valor total de estos productos aumentó 17% frente al mismo periodo del año anterior, reflejando una demanda sostenida y un mercado activo de cara al verano de 2026.

Según el análisis del Idexcam, el desempeño positivo responde tanto al mayor consumo estacional como a una oferta orientada a productos de mayor valor agregado. Además, las proyecciones del Senamhi, que prevén temperaturas dentro de los rangos habituales, refuerzan el optimismo sobre el comportamiento del mercado en los próximos meses.

Entre las categorías con mejor desempeño destacan los bloqueadores solares, cuyas importaciones crecieron 37.48% en valor, alcanzando los US$ 12.6 millones.

La oferta proviene principalmente de España, Francia y Brasil, con participación adicional de Colombia, Estados Unidos y Polonia. Este resultado evidencia una mayor preferencia por productos especializados, con mayor factor de protección solar y presentaciones premium, lo que se traduce en un ticket promedio más alto.

Las sombrillas también mostraron un crecimiento relevante, con un incremento de 19.97% en valor CIF, hasta US$ 1.6 millón, y de 24.05% en volumen, con 678,386 unidades importadas. China concentra más del 96% del suministro, seguida por España e Italia, consolidando este artículo como un producto estratégico no solo para la playa, sino también para el uso urbano frente a la radiación solar.

En el rubro de gorras, las importaciones registraron uno de los mayores avances del periodo, con un aumento de 21.86% en valor, hasta US$ 8.8 millones, y de 64.92% en volumen. El mercado peruano se abastece principalmente de China, con una menor participación de Vietnam y Bangladesh, lo que refleja la fuerte dependencia de proveedores asiáticos especializados en confección a gran escala. Este comportamiento estaría asociado a una mayor demanda estacional y al dinamismo de canales como el fast fashion, especialmente entre el público juvenil.

Las gafas de sol mantuvieron un desempeño positivo, con incrementos de 1.88% en valor CIF y 7.48% en volumen. China continúa liderando como proveedor, seguida por Italia y Estados Unidos, consolidando a este producto como un accesorio clave que combina moda y protección frente a la radiación ultravioleta.

En contraste, la ropa de baño presentó un comportamiento mixto. Aunque el valor CIF disminuyó ligeramente en 2.55%, el volumen importado creció 5.24%, lo que sugiere una estrategia de optimización de costos y acceso a precios más competitivos, principalmente desde mercados asiáticos.

Por su parte, los pareos registraron una fuerte contracción, con caídas de 56.89% en valor y 49.36% en volumen, lo que indicaría una menor prioridad comercial frente a otros artículos de mayor rotación.

En conjunto, el desempeño de las importaciones de productos de verano apunta a un 2026 marcado por una mayor demanda de artículos funcionales, accesorios versátiles y soluciones de protección solar, con un mercado que privilegia cada vez más el equilibrio entre precio, calidad y valor agregado.