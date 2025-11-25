Los consumidores en provincias priorizan el balance entre rendimiento y precio en la compra de smartphones. Foto: GEC
Los consumidores en provincias priorizan el balance entre rendimiento y precio en la compra de smartphones. Foto: GEC
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Los peruanos en provincias han redefinido su concepto de “buen celular”, y han adoptado una postura más racional en sus decisiones de compra, al punto que cada sol pagado debe justificar el valor percibido. En un contexto donde los smartphones asiáticos dominan, Gestión aterriza cuál es el nuevo perfil del consumidor regional.

