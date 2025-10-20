Las acciones repuntaron hasta un 3.1%, hasta los US$ 260.20, superando el máximo histórico que se mantenía desde diciembre. Apple había sido una de las empresas con peor rendimiento entre las acciones del índice S&P 500 durante gran parte del año, con una caída de hasta el 31% en su peor momento en abril. Pero desde entonces, el fabricante del iPhone se ha disparado más de un 50%, pasando finalmente a terreno positivo para el año a finales de septiembre.

La reciente fortaleza se produce en medio de indicios de una demanda mayor de lo esperado para su última gama de iPhone, lo que aumenta las esperanzas de que pueda estar en marcha un ciclo de actualización largamente esperado. Durante el fin de semana, un análisis de Counterpoint Research mostró que la serie iPhone 17 superó en ventas al iPhone 16 en un 14% durante sus respectivos primeros 10 días a la venta en Estados Unidos y China.

Récord al alcance | Apple fue mejorada a comprar en Loop con un precio objetivo alto en la calle

“Ahora nos encontramos en la fase inicial del tan esperado ciclo de adopción de Apple”, escribió el analista de Loop Ananda Baruah en su nota de actualización. Esto refleja “una combinación del ciclo de renovación y la demanda catalizada por los nuevos ciclos de diseño”. También elevó su precio objetivo a US$ 315, lo que supone una subida de alrededor del 25% con respecto al cierre del viernes.

Los inversores preveían un repunte similar tras el lanzamiento del iPhone 16, pero se llevaron una gran decepción cuando las tan esperadas funciones de inteligencia artificial se retrasaron o nunca llegaron a lanzarse.

Sin embargo, más empresas, además de Loop, se están mostrando más optimistas sobre las perspectivas de Apple. Evercore ISI añadió la acción a su lista de valores con rendimiento superior, ya que los datos sobre la demanda del iPhone “sugieren que puede tratarse de algo más que el ciclo medio de renovación del iPhone”.

El analista de Melius Research, Ben Reitzes , considera que “está recuperando su ritmo” y escribe que “Apple tiene la misión de silenciar a sus críticos”. Destacó las tendencias positivas en China y el “impulso de los nuevos modelos en general”, y señaló que los próximos productos probablemente actuarán como catalizadores adicionales.

Sin embargo, no todo el mundo está tan seguro de que el impulso inicial del iPhone 17 justifique la valoración de Apple. Las acciones cotizan a más de 32 veces los beneficios estimados, muy por encima de su media de 10 años, que es de 22 veces. Apple también cotiza con una prima respecto al Nasdaq 100 y es el miembro más caro de los Magnificent Seven, salvo Tesla Inc.

Apple también sigue siendo menos apreciada que otras megacapitalizaciones. Incluso con la mejora de Loop, solo el 58% de los analistas seguidos por Bloomberg recomiendan comprar las acciones, la cuota más baja entre las otras siete magníficas, aparte de Tesla.