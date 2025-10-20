El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max en una tienda Apple en Los Ángeles el 19 de septiembre.
Las acciones de Apple Inc. alcanzaron su primer récord de 2025 el lunes después de que Loop Capital elevara la calificación de la acción de “mantener” a “comprar, convirtiéndose en la última empresa en citar las tendencias positivas de la demanda del iPhone.

