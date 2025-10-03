El interés de los consumidores en Vision Pro de Apple ha disminuido desde su lanzamiento en 2024.
El interés de los consumidores en Vision Pro de Apple ha disminuido desde su lanzamiento en 2024.
Apple Inc. ha puesto en pausa un plan de renovación de su casco Vision Pro para redirigir recursos hacia un esfuerzo más urgente: desarrollar gafas inteligentes que puedan rivalizar con los productos de Meta Platforms Inc.

