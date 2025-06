El gigante tecnológico Meta y el fabricante de lentes EssilorLuxottica presentaron este viernes una nueva línea de gafas inteligentes, las Oakley Meta HSTN, que incluyen el asistente de inteligencia artificial (IA), así como una cámara y una batería mejoradas en comparación con su gama actual de Ray-Ban.

Estos lentes, que a simple vista parecen convencionales, están dirigidos a deportistas y tienen un precio inicial de US$ 399, aunque las ventas iniciales serán de una edición especial que cuesta US$ 499.

Al igual que las Ray-Ban, las gafas pueden tomar fotos y videos, reproducir audio y conectarse al asistente de inteligencia artificial de Meta.

Adicionalmente, la cámara de estas nuevas gafas puede capturar video 3K (Ultra HD), y Meta afirma que la batería ofrecerá a los usuarios hasta ocho horas de uso típico, recargándose al 50% de su capacidad en 20 minutos.

Oakley Meta HSTN. Meta Platforms Inc. ha decidido subir de categoría con sus exitosas gafas inteligentes, lanzando ahora nuevos modelos con Oakley dirigidos a deportistas, que incluyen una función de grabación de vídeo mejorada.

Mientras que, según la compañía, el estuche ofrece hasta 48 horas adicionales de energía.

Las gafas, que son resistentes al agua, estarán disponibles para reservar a partir del 11 de julio y saldrán a la venta a finales de este verano.

De acuerdo con CNBC, Meta planea lanzar otros modelos con Prada, pero se desconoce cuándo se anunciará el acuerdo.

Los medios especializados, además, apuntan que Meta está diseñando una versión de sus Ray-Ban con una pantalla pequeña, que se espera que salga a la venta a finales de este año.

Gafas podrían ser la próxima gran plataforma usar IA

Meta lanzó su primer par de gafas inteligentes en 2021, pero su mayor éxito lo consiguió con la segunda generación del dispositivo, que debutó en 2023.

Ahora son varios los gigantes tecnológicos que están apostando por las gafas inteligentes como vehículo para usar su IA.

Google presentó en su última conferencia de desarrolladores un prototipo de gafas Android XR con una pequeña pantalla de realidad aumentada en la lente, con el objetivo de lanzarlas comercialmente el próximo año.

Snap anunció este mes que presentará sus gafas inteligentes de realidad aumentada de sexta generación el próximo año.

Los medios especializados también apuntan que Apple está desarrollando sus propias gafas inteligentes, pero la compañía no ha adelantado nada.

“Fue una locura”

“Cada vez vemos más casos de uso de las Ray-Ban en situaciones de alto rendimiento, como personas que las llevan en montañas rusas, en bicicleta o cerca del agua, así que estamos tratando de aprovechar eso”, dijo en entrevista Alex Himmel , vicepresidente de dispositivos wearables de Meta.

Lanzar una segunda marca de gafas no era un camino asegurado. Las primeras gafas de Meta, las Ray-Ban Stories, fracasaron en 2021. Pero la versión lanzada en 2023 fue un éxito rotundo, lo que le dio al gigante de las redes sociales una base sólida en el hardware en plena carrera por la inteligencia artificial.

“Fue una locura. La popularidad nos tomó por sorpresa”, dijo Himmel. “Las Ray-Ban iban a ser las últimas gafas sin pantalla. Dijimos que lo intentaríamos dos veces y, si no funcionaba, apostaríamos todo por la realidad aumentada”.

LEA TAMBIÉN: Planes de Zuckerberg para Meta y su IA alegran a inversores

Más allá del modelo Oakley presentado el viernes, la empresa tiene un plan plurianual para esta categoría y proyecta lanzar otro par basado en el diseño Sphera para finales de este año, orientado a ciclistas y con una cámara centrada. El modelo actual tiene una cámara en la esquina superior, como las Ray-Ban.

Las gafas sin pantalla son una pieza clave dentro de la estrategia de hardware de Meta AI. La compañía prevé lanzar este año unas gafas de gama alta con pantalla para ver notificaciones y el visor de cámara. Para 2027, planea introducir sus primeras gafas de realidad aumentada, que integrarán aplicaciones digitales con el mundo físico.

El formato de Meta ha sido exitoso y otras empresas tecnológicas también avanzan en esa dirección. Apple Inc. tiene previsto presentar sus primeras gafas a finales de 2026, según Bloomberg News. Este dispositivo funcionará de forma similar al de Meta, pero con mejor integración con el ecosistema Apple. Amazon.com Inc. también comercializa gafas, aunque sus modelos actuales no tienen cámara.

Himmel indicó que Meta ha vendido millones de gafas y registra un “buen múltiplo creciente” de ventas semanales interanuales. Atribuyó el aumento en popularidad a mejoras significativas en aspectos clave: la calidad del audio y los micrófonos superan ya a muchos auriculares independientes, mientras que la cámara y la IA también han evolucionado notablemente.

Aun así, reconoció que la duración de la batería sigue siendo la “queja número uno” respecto a las Ray-Ban. Los nuevos modelos de Oakley ofrecen hasta 8 horas de autonomía por carga, y su estuche proporciona 48 horas adicionales. “Se puede esperar un aumento del 40% con estos modelos”, aseguró, señalando que esto se debe a la nueva química de las baterías y a mejoras de software, no a un aumento en el tamaño de las mismas.

Al igual que Ray-Ban, Oakley es propiedad de EssilorLuxottica SA, que considera a Oakley su segunda marca más popular. Himmel afirmó que Meta buscará lanzar nuevos modelos bajo otras marcas del grupo “tan rápido como podamos”. “Tenemos que movernos muy rápido porque en el mundo de la moda todo cambia rápidamente”, comentó. “Lo que hoy es un éxito puede no serlo el año que viene. Debemos llegar a todas las marcas que queremos”.

El primer modelo de Oakley estará disponible para reserva desde el 11 de julio y costará US$ 499 en su edición limitada. Las versiones de US$ 399 —en colores gris, negro, marrón y transparente— saldrán a la venta en los próximos meses. Habrá opciones con lentes transparentes, fotocromáticas y polarizadas. Como con las Ray-Ban, se podrán cambiar por lentes graduadas.

Con información de EFE y Bloomberg