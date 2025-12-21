El Ejecutivo alista cambios en el control de importaciones: qué dicen los expertos | Foto: Referencial
El Ejecutivo alista cambios en el control de importaciones: qué dicen los expertos | Foto: Referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El Congreso de la República de Perú le otorgó recientemente facultades legislativas al Poder Ejecutivo, entre ellas, en materia de crecimiento económico responsable. Dentro de este marco, la norma autoriza al Gobierno a establecer un procedimiento especial para controlar el valor declarado en el régimen aduanero de importación para el consumo, con el objetivo de combatir la subvaluación de mercancías cuando se presenten determinados indicios de riesgo.

TE PUEDE INTERESAR

Fabricante de Belcorp se expande en Lurín y crece con producción: el trazo de Yobel
La peruana Colortex prepara su desembarco en Colombia y analiza proyecto logístico
¿Es viajero frecuente en EE.UU.? CBP revoca miles de membresías Global Entry sin explicación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.