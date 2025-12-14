Empresas que paguen antes de la formalización pueden quedar fuera del proceso penal tributario | Foto: Referencial
Empresas que paguen antes de la formalización pueden quedar fuera del proceso penal tributario
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Las empresas deben cumplir con sus obligaciones tributarias, pero en algunos casos optan por opciones irregulares y hasta ilegales: utilizar facturas falsas o sustentar operaciones inexistentes para reducir el pago del IGV. Estas prácticas configuran delitos de defraudación tributaria y pueden derivar denuncias penales.

