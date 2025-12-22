En su primera entrevista con medios, Franco conversó con Gestión sobre los planes de la entidad tributaria, que continúa con algunos de los avances de sus antecesores, pero busca imprimir también un nuevo sello. La Sunat, resumió, apunta a siete líneas estratégicas: facilitación, asistencia, control del cumplimiento, recaudación, capital humano, comunicación y predictibilidad.

Como parte del control del cumplimiento –y usando big data–, por ejemplo, la Sunat tiene una “pirámide” que divide a los contribuyentes para entenderlos y actuar. “El 42.2% de nuestros contribuyentes está dispuesto a hacer lo correcto, lo único que necesita es que se le facilite el cumplimiento”, mencionó Franco.

Pero hay otros grupos. Por ejemplo, el 39.8% trata de cumplir, pero no es exitoso, por eso la Sunat va tras la asistencia y acompañamiento en este caso. En contraparte, el 17.5% no desea cumplir y solo el 0.5% ha decidido no cumplir.

Esta pirámide no es lo único que está sobre la base de data: acciones sobre gastos no deducibles, atipicidad de comprobantes, operaciones no reales y sujetos sin capacidad operativa, entre otros, están bajo la mirada.

Ingresos tributarios. Fuente: Sunat

Cláusula antielusiva: Desde el 2019, son 13 casos que se han evaluado y solo en 4 de ellos el comité ha decidido que sí existen elementos suficientes para aplicar la cláusula antielusiva.

Comprobantes de pago electrónicos

Uno de los temas que resaltó el jefe de la Sunat fue el de los comprobantes de pago electrónicos (CPE). “Es muy importante mostrar que el 97% de las operaciones que se declaran son a través de CPE [...] La Sunat está trabajando intensamente para que las plataformas, los sistemas sean más viables y sean más fáciles. Aunque nos falta un sector: los contribuyentes más pequeños, pero estamos trabajando en esa línea”, apuntó.

Para este grupo, de contribuyentes más pequeños, Franco tiene un plan. Reconoció que es complejo que la administración tributaria les exija, por temas de costos, que implementen un sistema de emisión de CPE. Sin embargo, ya se preparan para elevar una propuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

“En algún momento ya se discutió y fue bien recibido. Ahora lo vamos a llevar ante el MEF: que las billeteras digitales sean consideradas comprobantes de pago. Eso es fundamental. Con ello evitamos duplicidad en las operaciones electrónicas. Reducimos en un solo mecanismo tanto una operación financiera, bancaria, como una operación tributaria. Nos parece que ya hemos dado pasos importantes, hemos hecho un análisis normativo y estamos próximos a enviar la propuesta al sector”, comentó a este diario.

La estrategia es que el propio comprobante por una transacción con billetera digital sea el CPE y, subrayó, de manera interna la Sunat obtenga la información. “Esto es para darle facilidad al contribuyente, la idea no es complicarlo haciendo que emita un nuevo documento o que, incluso, nos emita ese mismo documento”, añadió Franco.

Actualmente, se encuentran alistando la propuesta de ajuste normativo que será elevada al ministerio y, sobre los ajustes informáticos o tecnológicos que se requieran, afirmó que la Sunat está preparada. “Solo se necesita la norma y la buena voluntad de todos los actores”, concluyó.

Javier Franco Castillo asumió la jefatura de la Sunat en octubre tras breve gestión de Edward Tovar.

Cumplimiento colaborativo: la estrategia de Sunat

Otra estrategia que estaría encaminada es la del cumplimiento colaborativo, para la que el 2026 será un año relevante. La clave es que el contribuyente que tiene una intención de invertir en el país y posee una planificación tributaria, tenga la libertad de ir a la Sunat para que le señale qué contingencias podrían presentarse con su planificación.

“Con esa certeza, la empresa decide hacer las inversiones correspondientes y la administración tributaria la acompaña. Es un nuevo modelo que se va a implementar. Este año hemos lanzado el foro para explicar la metodología a todas las empresas. En el 2026, en mayo, vamos a tener un primer piloto con un grupo reducido, que tienen incluso experiencia trabajando con este modelo en otras partes del mundo [...] La idea es que ya en el 2027 esto se abra para los demás contribuyentes. Esto evitará altos niveles de litigiosidad”, explicó.

Perfil de cumplimiento: el “Infocorp” de la Sunat

​Una acción que viene desde la gestión de uno de los anteriores jefes de la Sunat es el “perfil de cumplimiento”, conocido como el “Infocorp” de la administración tributaria. La idea, en simple, era que considerando ciertos indicadores, se le asigne a los contribuyentes una nota. Esto generó algunas dudas pues se argumentó en su momento que los indicadores eran algo complejos de cumplir o no estaban directamente vinculados con el fin de la herramienta.

Posteriormente, esto se ha ido ajustando y aún permanece en una marcha blanca. Sin embargo, Franco comentó que ya se vienen nuevos pasos y que más allá de ir con una nota, es una herramienta “de confianza”.

“El perfil de cumplimiento a nivel internacional se mira como un modelo de confianza. Que los empresarios, la sociedad, tengan la oportunidad [de saber] con quiénes se relacionan económicamente, pero también tributariamente”, apuntó.

Pese a las dudas que había generado este “Infocorp” tributario, el jefe de la Sunat dejó claro que aún con los estándares actuales (sin los nuevos cambios), hay 82% de contribuyentes con una calificación alta.

“Lo que sí hemos hecho es reunirnos con los gremios, escucharlos, entenderlos y evaluar que hay algunas variables que no tienen un mayor impacto [en el esquema]. Estamos retirándolas para que no sea muy compleja tampoco la evaluación. Estimamos que con esos ajustes incluso el porcentaje va a ir creciendo”, consideró.

Se espera que en mayo del próximo año ya se levante esta marcha blanca o marcha de adaptación y ya las “notas” de los contribuyentes, con nuevas variables evaluadas, sea visibles. “Este es un estándar internacional dentro del modelo colaborativo”, recordó.

Incremento de patrimonio y beneficiario final

La Sunat también ha puesto el foco en los incrementos patrimoniales no justificados, así como a conocer quién es el beneficiario final.

“Se trata de personas que son detectadas con un patrimonio importante. Se identifican y son inscritas para su incorporación en el pago de impuestos. Eso es lo que estamos apuntalando este año y producto de ello ha salido, también, este marco o este nuevo cronograma vinculado al beneficiario final. Este nicho es muy importante para nosotros porque no solamente es preocuparnos en inscribir a nuevos contribuyentes, sino realmente [saber] en poder de quién está el patrimonio”, explicó.

Cabe recordar que, en mayo de este año, a través de una resolución, se estableció un cronograma para que distintas empresas, acordes a su nivel de ingresos netos anuales, presenten una declaración jurada informativa del beneficiario final. La obligación recae sobre todas las personas jurídicas domiciliadas en el país que no hayan presentado la declaración en años anteriores.

“Este cronograma vence a mediados del 2026 y estamos obteniendo la información. Cuando tengamos toda esa fuente va a ser muy potente para la Sunat a partir de esta fecha [...] Lo que se está dando son resultados muy importantes, estamos identificando personas que han utilizado terceros para aumentar su patrimonio y sobre ello están yendo nuestros procesos de fiscalización”, recalcó.

Agregó que: “No puedo entrar mucho en detalle porque la data recién está en elaboración, pero sí, los resultados especialmente en el 2026 nos van a dar una mirada de quién realmente tiene el dinero y no solamente quién figuraba y no estaba pagando”.

Responsabilidad solidaria, así se aplica

En el país se aplica la atribución de responsabilidad solidaria a representantes legales de empresas deudoras. Sobre ello, la Sunat ha emitido más de 394 resoluciones de determinación [de responsabilidad solidaria] por un monto de S/ 207 millones.

“Es una cifra que nosotros valoramos mucho porque este año le hemos puesto mucho énfasis en este proceso de fiscalización, que no es tan sencillo. Terminar un proceso dentro del marco legal y haber emitido más de 394 resoluciones, para la parte operativa que tenemos, ha sido un reto muy importante. Para el 2026 esperemos que esta cifra sea mayor”, concretó.