Devolución o compensación: qué hacer con el impuesto a los activos cuando no se agotó. (Fuente: El Peruano)
Cuando una empresa paga más impuestos de los que finalmente le corresponden, ese exceso no necesariamente se pierde. Uno de los casos más comunes se da con el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), un tributo que grava a las empresas según el valor de sus activos y que funciona, en la práctica, como un adelanto del Impuesto a la Renta (IR).

