La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) es clara: "El crecimiento del empleo público ha sido impulsado abrumadoramente por dos regímenes laborales: las Carreras Especiales (principalmente Salud y Educación) y la Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Ambos grupos explican el 94% de todo el crecimiento neto del empleo público [entre 2017 y 2024]“.

¿Cuántos trabajadores hay en el Estado? El servicio civil presenta una expansión sostenida: entre el 2017 y 2024, el total de servidores creció de 1.3 millones a casi 1.6 millones, lo que representa una incorporación de más de 242 mil personas al aparato estatal en ese periodo. En promedio anual, los servidores públicos han aumentado a una tasa de 2.4%.

Servidores públicos. Fuente: Servir

Más trabajadores (o aumentos de remuneración), por supuesto, representan una presión mayor sobre el gasto del Estado. Al respecto, Brian Yalle, analista de estudios del Grupo de Políticas de Gestión del Servicio Civil (GPGSC-Servir), mencionó que en 2024 la planilla pública costó S/ 79,142 millones, un incremento de 9.9% comparado con el 2023.

Además, es un aumento notorio si se toma en cuenta que en el 2017 el monto fue de S/ 48,282 millones (63.9%).

Servidores públicos, planillas. Fuente: Servir

Trabajadores CAS

Si nos concentramos solo en los trabajadores CAS, en 2024, sumaron 373,233. Si bien el “pico” de estas contrataciones se dio en el 2020 (402,917), como consecuencia de la pandemia, en los siguientes años empezó a caer. Sin embargo, el año pasado se quebró esa tendencia y registró un aumento de casi 1%.

“La nueva normalidad vista desde el 2024 nos muestra un periodo de estabilización con un incremento reducido del 0.8%. Esto es importante porque ocurre posteriormente a la aprobación del Decreto Legislativo N° 1602 (2023), el cual dispone [...] la prohibición de convocar concursos públicos para la contratación de servidores civiles a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del [...] CAS en entidades del Poder Ejecutivo, no así para gobiernos regionales y locales", explicó Servir.

Mientras el gasto total en planillas crecía al 63.9% (2024 vs. 2017), el gasto específico del régimen CAS lo hizo a un ritmo menor, al 58.4% (pasó de S/ 7,877 millones en 2017 a S/ 12,476 millones en 2024), “lo que implica que el crecimiento en los otros regímenes ha tenido que ser mayor”.

Por otro lado, el costo promedio anual por servidor CAS se ha incrementado en 17.2% en 2024 (S/ 33,426) con respecto a 2017 (S/ 28,519). Esto puede ser explicado por la composición más profesionalizada de los servidores del régimen, por incrementos remunerativos, entre otros.

Regímenes administrativos: ¿contratos temporales o indeterminados?

Hay dos regímenes administrativos que se destacan: el Decreto Legislativo N° 728 y el N° 276. ¿Están bajo contratos temporales o indeterminados?

Según la información, el 65.2% de los trabajadores del D.Leg. 276 tienen contratos indeterminados, cifra que se reduce ligeramente para los del D.Leg. 728 (51%). Por otro lado, aquellos que están bajo la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057), cerca de seis de cada 10 tienen contratos sin plazo de término.

Para el caso de los CAS, que se pensó inicialmente como un contrato temporal, ha mutado e incluso hay “CAS indeterminados”.

La Ley N° 31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, publicada en el 2021, transformó radicalmente la naturaleza del régimen de CAS al establecer que los contratos vigentes pasen de tener una duración determinada a una indeterminada.

“A diciembre de 2024, se tiene que 100,303 servidores estuvieron registrados en el AIRHSP (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público) como “CAS Indeterminados”, grupo que goza de estabilidad laboral pero que no pertenece a una carrera pública, lo cual limita sus oportunidades de desarrollo", refiere Servir.