La gratificación navideña es uno de los ingresos más esperados del año. Al tratarse de un pago adicional que reciben los trabajadores dependientes, suele destinarse a gastos propios de la temporada, como regalos, celebraciones familiares o incluso viajes de fin de año.

Sin embargo, más allá del consumo inmediato, la gratificación también representa una oportunidad para fortalecer la estabilidad financiera personal.

“La gratificación es una herramienta poderosa si se administra de manera adecuada y estratégica”, afirma César Chang, experto en finanzas y vicepresidente de Finanzas y Operaciones de AFP Integra.

“No se trata de cuánto se recibe, sino de cómo se utiliza ese monto. Reservar una parte para objetivos concretos de ahorro o inversión puede generar un impacto duradero en el bienestar financiero”.

De acuerdo con un estudio de Activa Research, una parte importante de la población destinará su gratificación al pago de deudas, una de las decisiones más recomendables, ya que permite reducir intereses y acelerar la salida de compromisos financieros.

No obstante, el estudio también revela un cambio relevante: el ahorro y la inversión ganan protagonismo, reflejando una búsqueda de mayor equilibrio entre orden financiero y bienestar personal.

Frente a este escenario, el ejecutivo comparte tres recomendaciones para dar a la gratificación un uso más estratégico:

1. Planifica gastos de inicio de año: enero suele concentrar pagos como educación, impuestos y otros compromisos que pueden impactar en el presupuesto familiar. Reservar una parte de la gratificación para cubrir estos gastos te permitirá empezar el año con mayor tranquilidad y sin afectar tu capacidad de ahorro.

2. Empieza por ahorrar de forma simple y práctica: el ahorro no requiere grandes montos ni estructuras complejas. Separar un pequeño porcentaje de la gratificación para un fondo personal ayuda a desarrollar el hábito y a consolidarlo durante el resto del año.

3. Da tus primeros pasos en la inversión con montos accesibles: Una vez fortalecido el hábito del ahorro, es posible explorar alternativas de inversión sin necesidad de grandes sumas. Los aportes voluntarios, con o sin fin previsional, permiten hacer crecer el dinero de manera flexible y con enfoque de largo plazo. En el caso de AFP Integra, este tipo de aporte puede realizarse incluso con montos pequeños y a través de Yape, indicó la compañía.

Utilizar la gratificación de manera consciente no solo facilita un mejor inicio del próximo año, sino que también contribuye a construir una base financiera más sólida, combinando planificación, responsabilidad y decisiones que promueven el bienestar a largo plazo.