Revisamos las webs de las entidades financieras con las tarifas de las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo (búsqueda realizada el 25 de septiembre del 2025). Las tasas más altas se ubican ligeramente por encima del 5%.

A continuación, presentamos las ofertas con las tasas más altas:

En el caso de la financiera Oh!, parte del grupo Intercorp, ofrece una Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) de 5% para los depósitos de 90 a 180 días y de 181 a 365 días. La tasa sube a 5.25% para los depósitos de 366 a 1080 días. No se requiere de un monto mínimo de depósito.

En el caso de la financiera Surgir, parte del grupo Santander, cuenta con una campaña hasta el 30 de septiembre, en la cual ofrece una tasa de 5% para depósitos a 90 y 180 días. La tasa sube a 5.20% para depósitos a 360 días. Tasas vigentes para depósitos de entre S/ 500 y S/ 50,000.

La financiera Efectiva, parte del grupo EFE, ofrece una tasa de 5.25% para los depósitos a 360 días. La tasa baja a 4.75% para depósitos a 180 días y a 4.50% para los depósitos a 90 días. Tasas para depósitos desde los S/ 500.

Por su parte la Caja Municipal del Cusco cuenta con una campaña -hasta el 30 de septiembre- que ofrece una tasa de 5.25% para depósitos a 180 días.

Mientras que la Caja Metropolitana de Lima también tiene una campaña hasta el 30 de septiembre, en la cual ofrece una tasa de 5% para depósitos de hasta S/ 25,000, por 360 días. Para depósitos de hasta S/ 50,000 la tasa sube a 5.10%. Y para depósitos de hasta S/ 100,000 la tasa sube a 5.20%.

El banco Compartamos ofrece una tasa de 5% a 360 días para depósitos de entre S/ 20,000 y S/ 99,999. Si el monto del depósito es menor, la tasa de interés baja a 4.65%.

Por su parte la financiera Qapaq ofrece una tasa de 5% en depósitos de 360 días para abonos desde S/ 20,000. Si el depósito es menor, la tasa baja a 3.50%.

El banco Ripley cuenta con una campaña hasta fines de septiembre en la cual ofrece una tasa de 5% para depósitos de más de S/ 1,000 a seis meses. Si el depósito es a doce meses la tasa baja a 4.75%.

Las tasas de interés en algunos casos podrían bajar a partir de octubre, si se tiene en cuenta la tendencia a la baja registrada en los últimos meses, en línea con la baja de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Los bancos acomodarán sus tasas de acuerdo al movimiento de la tasa de referencia. Los créditos costarán menos y también bajarían las tasas de los ahorros”, indicó César Huiman, analista senior de equity research de Renta4 SAB.