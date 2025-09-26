Se registra una tendencia a la baja en las tasas, en línea con la baja de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (foto: El Peruano)
Se registra una tendencia a la baja en las tasas, en línea con la baja de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (foto: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

En las próximas semanas las personas podrán acceder a ingresos extras como el retiro de AFP, CTS y gratificaciones, por lo que ahorrar en un depósito a plazo fijo se convierte en una interesante alternativa.

TE PUEDE INTERESAR

Acaba auge de depósitos a plazo en Perú, ¿a dónde van las personas ahora?
Las diferencias clave entre cuentas de ahorro tradicionales y los depósitos a plazo fijo
¿Mejores tasas de interés para tu empresa? La nueva apuesta de la banca peruana, según Scotiabank
Tasas de interés de depósitos al público: ¿qué vienen haciendo cajas como las de Paita?
Conoce el ranking de tasas de interés de préstamos para las microempresas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.