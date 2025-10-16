El puerto de Chancay es una pieza clave en el plan de mirar al Perú como el hub del Pacífico. (Fuente: Andina)
Redacción Gestión
El presidente de la , Felipe James Callao, advirtió que, sin vías de comunicación eficientes, el Perú no podrá aprovechar su enorme potencial de desarrollo.

Se refirió, así, a que este país, , tiene potencial para convertirse en un hub logístico e industrial del Pacífico Sudamericano. El representante brindó su perspectiva durante el 36° Encuentro Empresarial del Norte, en Trujillo.

Perú y sus 3 corredores clave

El líder gremial lamentó la falta de que conecta los puertos del país y señaló que muchas de las vías se encuentran en malas condiciones.

En ese sentido, afirmó que es fundamental integrar el puerto del Callao con Chancay y, a su vez, interconectar estos terminales, que son clave para que el Perú se convierta en un centro logístico e industrial del Pacífico, con tres corredores bioceánicos.

En esa línea, James enlistó al Corredor Norte, que partiría desde Manaos hacia Iquitos por vía fluvial, continuaría hasta Yurimaguas y, desde allí, por carretera hacia alguno de los puertos del norte (Bayóvar, o Salaverry). “De concretarse, este corredor convertiría al Perú en un punto estratégico para el comercio sudamericano”, remarcó.

También señaló al Corredor Central, que se concretaría a través de un tren Bioceánico; así como al Corredor Sur, que comprendería la carretera Interoceánica Sur hasta el .

“Estos tres corredores permitirían que la producción proveniente de la zona amazónica de Brasil salga por el Pacífico, reduciendo en aproximadamente 15 días el envío de sus productos hacia Asia”, subrayó.

¿Cuál será la participación del Perú en la construcción del Tren Bioceánico? (Foto: Andina)
Zonas económicas especiales bajo el reflector

El presidente de la SNI también resaltó la relevancia de las recientemente aprobadas, por su potencial para atraer inversión extranjera y fortalecer la industria nacional.

Asimismo, sostuvo que es necesario mantener un shock desregulatorio que impulse la inversión y el comercio en el país.

  • El dato:

Durante el espacio de diálogo, el presidente de la SNI lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, ocurrido durante la última protesta en Lima, y exhortó a que se investiguen las circunstancias del caso. Asimismo, condenó las agresiones contra los miembros de la PNP y enfatizó que la violencia no puede tener espacio en la vida política del país.

