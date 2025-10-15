Cinco días después de asumir la presidencia del Perú, José Jerí anunció oficialmente a los integrantes de su gabinete ministerial, el grupo que le otorgará respaldo en el ejercicio de sus funciones y cuyo premier es ahora Ernesto Álvarez.

Previamente, el mandatario aseguró que se estaba “tomando una pausa” para seleccionar a un equipo “proactivo”. ¿Qué opina la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) sobre las 19 asignaciones del Poder Ejecutivo?

Primer ministro bajo “aceptación”

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), considera que los recientes líderes de las carteras poseen un buen respaldo a nivel de instrucción profesional: “Son personas que cumplen con las características técnicas que pedíamos para este gabinete”.

Puntualmente, con respecto a Ernesto Álvarez, primer ministro, resalta que este despierta credulidad en el gremio: “El nuevo premier es un jurista que viene del Tribunal Constitucional. Por lo que lo conocemos en su actuación pública, es una persona muy sólida técnicamente y con principios también muy sólidos, eso nos da bastante confianza”,

“Esperemos que sepa canalizar todo lo que se necesita gestionar con distintos grupos políticos, que es lo principal para lograr la coordinación parlamentaria y que el Gobierno se sostenga. En principio, me parece un buen primer ministro”, acota.

Jerí juramenta a Álvarez como su primer ministro. (Foto: Cesar Bueno /GEC)

Las prioridades del nuevo gabinete

James coloca sobre la mesa el tema “en rojo” al que debe atender este Gobierno de transición: “La lucha frontal contra la criminalidad tiene que brindarles a la Policía y a todos los medios los equipos necesarios. Y el primer ministro debe saber coordinar con las diversas bancadas parlamentarias para poder crear la gobernabilidad del Estado”.

A ello le suman tres misiones que la nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, no puede perder de vista.

“Primero, debe asegurar que el déficit fiscal no se desborde y que se mantenga dentro de los límites señalados por el marco macroeconómico constitucional. Después, debe seguir con el crecimiento de la economía; y también debe asegurar que Petroperú no sea un desperdicio de dinero”, enlista.

Asimismo, el representante de la SNI hace hincapié en el factor tiempo.

“En 10 meses hay muy poco que se pueda hacer, pero lo principal es, primero, garantizar las elecciones del año 2026, siguiendo el calendario ya establecido. Es obligatorio que se garantice que sean elecciones transparentes. Lo segundo es la lucha contra la criminalidad. Y, tercero, mantener el crecimiento de la economía, que si bien no es el óptimo que queremos, creo que en 10 meses se debería mantener por encima del 3%, por lo menos”.

Y es tajante: “Eso es lo principal. Hacer más cosas que eso es muy difícil”.

¿Qué dijo la SNI sobre la lucha contra la criminalidad? (Foto: Andina)

PCM: otras apreciaciones

James sostiene que “hay casos muy claros” de perfiles que poseen una preparación adecuada para el tamaño de sus cargos.

“Por ejemplo, el canciller Hugo de Zela es una persona con mucha experiencia en relaciones exteriores, cumple totalmente con las características para el puesto. Denisse Miralles fue viceministra de Economía en época de Salardi; es una persona que conoce el manejo del ministerio. Creo que puede hacer una buena labor, habrá que apoyar y esperar un poco a ver cómo se desempeña. Nos da tranquilidad”, expresa.

“Teresa Mera, con quien hemos trabajado mucho, conoce el manejo del ministerio y ha estado en varias negociaciones internacionales. Ella tiene la capacidad técnica de sobra para asumir el cargo”, prosigue.

Se mostró a favor, en esa línea, de la asignación de César Quispe: “También creemos que tiene todos los requisitos necesarios para el cargo”. “Es un gabinete que está bien equilibrado”, concluye.

El dato:

James invoca a que la marcha programada para el 15 de octubre se desarrolle de manera pacífica y cumpla, así, con su fin: que la ciudadanía eleve la voz como derecho fundamental. No obstante, “siempre hay grupos radicales que pueden aprovechar la situación de un gobierno nuevo para ver la forma de ganar puntos en sus aspiraciones políticas”, observa.