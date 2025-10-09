Scotiabank espera un crecimiento de 3.2% para este 2025 y el 2026. (Imagen: Andina)
Whitney Miñán
El próximo año Perú tendrá un nuevo presidente o presidenta. En conversación con Gestión, Guillermo Arbe, gerente principal de Estudios Económicos de Scotiabank Perú, analiza los principales indicadores económicos del país en medio de este contexto y hace un pedido “simple”: “Necesitamos que el próximo Gobierno sea uno razonable, ni siquiera tiene que ser el mejor del mundo”.

