El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes Espejo, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 14 al 18 de octubre de 2025, para participar en las “Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) - 2025”.

La medida fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 211-2025-PCM, publicada en el Diario El Peruano.

Se encarga el Despacho de Economía y Finanzas al ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, en tanto dure la ausencia del titular.

La norma señala que las Reuniones Anuales del GBM y del FMI, constituyen un evento internacional de suma importancia, dado que congrega altas autoridades económicas, financieras y políticas de los países miembros, junto a las autoridades de las instituciones financieras multilaterales y representantes de agencias para el desarrollo de países desarrollados, ejecutivos del sector privado, banqueros, líderes empresariales y académicos.

En ese sentido, la participación del Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas en las referidas reuniones anuales, permite abordar diversos temas cruciales para la economía mundial, el desarrollo sostenible y los mercados financieros; toda vez que, representa un espacio clave para debatir, intercambiar ideas y tomar decisiones en beneficio de la población.

Los gastos por los conceptos de pasajes aéreos y viáticos que se deriven de la participación en las citadas reuniones son asumidos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas vigentes sobre la materia.