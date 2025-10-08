El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. (Imagen: Andina)
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 14 al 18 de octubre de 2025, para participar en las “Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) - 2025”.

La medida fue oficializada mediante , publicada en el Diario El Peruano.

, en tanto dure la ausencia del titular.

LEA TAMBIÉN: “Por qué resignarnos a un MEF débil”, el pedido de empresarios al ministerio clave de Perú

La norma señala que las Reuniones Anuales del GBM y del FMI, constituyen un evento internacional de suma importancia, dado que congrega altas autoridades económicas, financieras y políticas de los países miembros, junto a las autoridades de las instituciones financieras multilaterales y representantes de agencias para el desarrollo de países desarrollados, ejecutivos del sector privado, banqueros, líderes empresariales y académicos.

En ese sentido, la participación del Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas en las referidas reuniones anuales, permite abordar diversos temas cruciales para la economía mundial, el desarrollo sostenible y los mercados financieros; toda vez que, representa un espacio clave para debatir, intercambiar ideas y tomar decisiones en beneficio de la población.

Los gastos por los conceptos de pasajes aéreos y viáticos que se deriven de la participación en las citadas reuniones son asumidos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas vigentes sobre la materia.

TE PUEDE INTERESAR

Inversiones en hidrocarburos aún no le dan la razón al optimismo del MEF: los números
MEF señala que deben priorizarse las “instituciones sólidas” y que garanticen estabilidad
OCDE ve que PBI de Perú se desacelerará en 2025 y 2026, pero MEF “corrige”, ¿dónde difieren?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.