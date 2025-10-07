El Banco Mundial presentó sus proyecciones para este y el próximo año para América Latina y el Caribe. Con una lupa sobre Perú, la entidad internacional estimó que en el 2025 la economía peruana aumentaría 3%. Esto va en línea con las cifras hasta ahora alcanzadas: a julio, las cifras oficiales muestran un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3.4%. Sin embargo, la clave está en el 2026, año electoral para el país.

Para el próximo año, el BM proyecta un incremento de solo 2.5%. Con ello, se ubica muy por debajo de las expectativas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2.9%) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (3.2%), aunque va más en sintonía con lo que adelantó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2.6%).

En este contexto, Gestión consultó en conferencia internacional a William Maloney, economista jefe en el Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, sobre la perspectiva del Perú, sobre todo, de cara al periodo electoral.

"Perú no lo está haciendo tan mal. Crecimiento de 3% este año, 2.5% para el próximo año. Pero, obviamente sabemos que hay una cierta incertidumbre, hay cuestiones de inseguridad con las que tiene problemas el Gobierno", señaló.

Agregó: “Tenemos desafíos a corto plazo en Perú, pero tenemos que seguir trabajando porque hay problemas de largo plazo. Cómo aprovechar la minería para dinamizar la económica, cómo se hizo en el pasado; cómo hacer que la fuerza de trabajo salga de la informalidad; entre otros”.

Justamente, Maloney se refirió a la minería. Recordó que el BM está trabajando con esta actividad para generar más información, oportunidades, y tratar de mapear las reservas posibles con la idea de estimular una mayor inversión en este sector y “aumenten las tasas de crecimiento en adelante”.

También señaló en respuesta a este medio que otro gran tema es la informalidad, “que es de las más altas en la región”. “Parte de esto (se explica por) la regulación del mercado laboral y, en parte, está relacionado con el diseño de las protecciones sociales que no es particularmente bueno”, apuntó.

Añadió que la educación también es otro punto pendiente: “También tenemos que mejorar la educación. Tenemos un problema con la educación básica que hay que resolver”.