El Gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, con el objetivo de impulsar las exportaciones, diversificar la oferta productiva y generar mayores oportunidades para las empresas peruanas. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2025-Mincetur y establece el marco rector que orientará el desarrollo del comercio exterior hacia el año 2040.

“Esta política contempla cinco objetivos prioritarios, 22 lineamientos y 40 servicios que guiarán las intervenciones del Estado, con énfasis en el mejor aprovechamiento de los acuerdos y oportunidades comerciales, la mejora de la eficiencia logística y la facilitación del comercio, el desarrollo de una oferta exportadora competitiva y con valor agregado , así como el fortalecimiento de capacidades de los actores vinculados al comercio exterior”, señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez.

Entre los objetivos priorizados se encuentran: profundizar el aprovechamiento de los acuerdos y oportunidades comerciales internacionales para las empresas en el país; mejorar la facilitación del comercio exterior para los usuarios del comercio exterior en el país; fortalecer la oferta exportable de bienes y servicios de las empresas exportadoras y con potencial exportador; incrementar la participación de las empresas de las Zonas Económicas Especiales en el comercio exterior peruano, y fortalecer los entornos colaborativos para el desarrollo de las actividades de las empresas de comercio exterior.

Resultados esperados

Con la implementación de esta política, se proyecta que al 2040 el Perú alcance exportaciones de bienes y servicios por US$ 140 mil millones , incrementando su participación en el comercio mundial.

Este resultado estaría impulsado por un mayor peso de los productos con valor agregado, cuyas exportaciones superarían los US$ 44 mil millones, así como por el crecimiento de los servicios no tradicionales, que alcanzarían más de US$ 3,300 millones. Además, se estima que las exportaciones realizadas por las mipymes superen los US$ 6 mil millones.

El crecimiento se sustentará en una oferta exportable más diversificada e innovadora, promoviendo cadenas exportadoras que dinamicen las economías regionales y contribuyan a la generación de empleo de calidad.

La titular del Mincetur señaló que el Perú ha avanzado mucho en los últimos veinte años en materia de comercio exterior gracias a una política de largo plazo, establecida en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) del 2003 al 2013, luego del 2015 al 2025; y que ahora, gracias a esta Política, se contará con la hoja de ruta al 2040 para el desarrollo del sector comercio exterior.

La Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 apunta a diversificar la oferta exportable y elevar la competitividad del país en los mercados internacionales. Foto: gob.pe.

Valor agregado y nuevos acuerdos

Como parte de este marco, se impulsará el rol de las Zonas Económicas Especiales —cuyo reglamento fue recientemente prepublicado— como herramientas para la generación de valor agregado, empleo calificado y transferencia tecnológica.

Asimismo, el país continuará negociando nuevos acuerdos comerciales con socios estratégicos, además de optimizar los vigentes, con el objetivo de diversificar los mercados de destino y ampliar las oportunidades de negocio para las empresas peruanas.

“Este trabajo articulado entre las entidades públicas y el sector privado para la implementación de la Política al 2040, nos permitirá alcanzar un crecimiento económico descentralizado, inclusivo y sostenible, generando un impacto positivo en el desarrollo y bienestar del país, y consolidando al Perú como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina”, puntualizó la ministra Mera.

Tras la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, el Mincetur promoverá su difusión a nivel nacional y coordinará su implementación con los sectores involucrados, además de liderar el seguimiento y evaluación conforme a los lineamientos del CEPLAN.

Cabe precisar que la elaboración de esta política fue resultado de un proceso participativo que involucró a actores públicos y privados comprometidos con el desarrollo del comercio exterior peruano.