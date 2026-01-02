La exportación peruana de bebidas alcohólicas aumentó 10% entre enero y octubre del 2025, según cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En total, los despachos al exterior de vino y otras bebidas espirituosas alcanzaron los US$ 13 millones 656 mil en los primeros diez meses del 2025. Esto se dio impulsado principalmente por el mayor envío de pisco, el buen desempeño del ron y la diversificación de mercados.

Las exportaciones de pisco sumaron US$ 8 millones 71 mil, lo que representó un incremento de 12% frente al año previo. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, seguido por España, Países Bajos y Japón.

Además, el pisco llegó a mercados más lejanos como Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Suiza, Hong Kong, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

En ese sentido, la gerenta de Agroexportaciones de Adex, Claudia Solano Oré, explicó que se requieren iniciativas para prevenir la falsificación del pisco y proteger su autenticidad.

“Urge reforzar la fiscalización y garantizar el uso adecuado de la Denominación de Origen, a fin de evitar prácticas de competencia desleal que afectan al sector formal”, afirmó.

Además, destacó la importancia de seguir avanzando en la diversificación de mercados, con el objetivo de reducir la dependencia de pocos destinos y aprovechar nuevas oportunidades.

Otro reto pendiente es fortalecer la promoción del consumo interno. “Es clave impulsar acciones que incrementen la presencia del pisco en el país y así consolidar su posicionamiento”, añadió.

Otros licores exportados

Los demás aguardientes alcanzaron envíos de US$ 2 millones 759 mil, con un aumento de 8.3%. En este caso, los principales mercados fueron Chile, España, Países Bajos, Japón y Reino Unido, además de Estados Unidos, Suiza y Australia.

El ron también mostró una expansión importante. Sus exportaciones alcanzaron los US$ 1 millón 834 mil, lo que significó un alza de 18%. Colombia concentró el 62% de estos envíos, con compras por US$ 1 millón 133 mil, mientras que otros destinos fueron Países Bajos, Ecuador, Estados Unidos, Alemania y Estonia.

En el caso del vino, los despachos al exterior sumaron US$ 991 mil 382. Estados Unidos, Francia y Japón conformaron el principal bloque de destinos, al concentrar de manera conjunta el 79% del total exportado.

Otros mercados para la exportación de vino peruano fueron Reino Unido, Tailandia, Suiza, Alemania, España, Canadá y Países Bajos.