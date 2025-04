El consumo mundial de vino volvió a disminuir en 2024, hasta su nivel más bajo desde 1961, debido a perturbaciones cíclicas pero también a una tendencia subyacente, estimó el martes la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Las compras de vino disminuyeron un 3.3% con respecto a 2023, situándose en 214.2 millones de hectolitros (mhl), detalla la OIV en su informe anual, basado en cifras oficiales de los Estados.

De confirmarse esta estimación, “sería el volumen más bajo registrado desde 1961” (213.6 mhl).

La caída se explica por el descenso de la demanda en mercados clave como Estados Unidos y precios inflados por los bajos volúmenes de producción, el aumento de los costes para los viticultores y la inflación general, ya que el consumidor paga de media un 30% más que en 2019-20.

Es “la tormenta perfecta”, afirma Giorgio Delgrosso, responsable de la división de estadísticas de la OIV.

El consumo baja desde 2018 (-12%), especialmente con la disminución de las ventas en China, a pesar del repunte registrado en 2021 tras el covid-19.

“Más allá de las perturbaciones económicas y geopolíticas a corto plazo, es importante tener en cuenta los factores estructurales a largo plazo que contribuyen también a la disminución observada del consumo”, como las nuevas preferencias de consumo o estilos de vida, señaló la organización intergubernamental creada hace 101 años.

En Europa, que representa el 48% de las ventas, el consumo cayó un 2.8% en 2024. Y en Francia, un país a menudo asociado con el vino, el consumo ha disminuido gradualmente durante décadas, retrocediendo un 3.6% el año pasado.

“Hay un declive generacional: la gente ahora sólo bebe en ocasiones festivas, y los jóvenes beben menos que sus padres”, explica a AFP el minorista de vinos francés Nicolas.

España y Portugal figuran entre los pocos mercados europeos donde el consumo ha aumentado, aunque tímidamente.

En Latinoamérica, el consumo en Argentina disminuyó un 1.2%, hasta 7.7 mhl, el nivel más bajo desde 1942.

El mayor mercado del mundo, Estados Unidos, registró una bajada del consumo del 5.8%, hasta 33.3 mhl.

Además de la dificultad de proyectarse pese a la caída de la inflación prometida por los economistas para 2026, “habrá que ver qué pasará con Trump, con el comercio internacional, ya que (...) podría ser otra bomba”, explica Delgrosso.

- Una cosecha menor de lo previsto -

En paralelo, la producción de los viticultores retrocedió en 2024 a su nivel más bajo en más de 60 años, un 4.8%, a 225.8 mhl.

Un nivel inferior a las estimaciones más pesimistas publicadas a finales de 2024, pues España y Estados Unidos bajaron sus cifras.

Las cosechas se vieron lastradas por las abundantes lluvias en algunas zonas y por la sequía en otras.

Europa (61% del total) presenta la cosecha más floja en este siglo.

Italia fue el primer productor mundial, con 44 millones de hectolitros, mientras que la producción francesa cayó un 23% hasta su nivel más bajo desde 1957. Aún así, conservó su segunda posición, con 36.1 mhl.

Llegan a continuación España (31 mhl), Estados Unidos (21.1 mhl, un 17.2% menos que el año anterior, a causa del calor extremo).

En el hemisferio Sur, la cosecha no había sido tan reducida en 20 años.

En Argentina, que fue el mayor productor del hemisferio Sur, la cosecha fue de 10.9 mhl, un 23.3% más que en 2023. Aún así, el nivel sigue siendo un 3.9% menor a la media de los últimos cinco años.

En cambio, en Chile, donde la producción fue de 9.3 mhl, se registró una caída de 15.6% respecto a 2023 y su producción fue un 21.4% inferior a la media de los últimos cinco años.

La producción vinícola de Brasil también cayó, un 41%, hasta los 2.1 mhl y fue un 25.5% menor a la media de los últimos cinco años, a causa de las excesivas lluvias primaverales y a la presión del mildiu, una infección de la cepa.

- Elevado valor de las exportaciones -

Los efectos de una producción a la baja y de una subida de los precios se notan en el comercio internacional, con 99.8 mhl exportados, un nivel similar al de 2023 pero que es un 5% menor a la media de los últimos cinco años.

Esta caída en el volumen estuvo compensada, no obstante, por el elevado valor de las exportaciones: el año pasado se comercializaron 35,900 millones de euros (unos US$ 40,500 millones) de vino, gracias a un precio medio de 3.60 euros (unos US$ 4) el litro, el mismo nivel récord que en 2023.

Chile, el cuarto exportador mundial de vinos, experimentó una robusta recuperación, con los volúmenes creciendo un 14.4% hasta los 7.8 mhl y el valor de las exportaciones alcanzando los 1,500 millones de euros (US$ 1,700 millones), un 6.1% más que en 2023.

La superficie cultivada también continuó disminuyendo. Pero eso “no preocupa demasiado”, señaló Delgrosso: puede deberse a una respuesta al mercado pero también a que haya mejorado la eficacia, al abandono de ciertas zonas o a las normativas.