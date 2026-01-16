El Muelle Sur del Callao se convirtió en el primer terminal de la costa oeste de Sudamérica en superar los 2 millones de TEU. Foto: Andina
El Muelle Sur del Callao se convirtió en el primer terminal de la costa oeste de Sudamérica en superar los 2 millones de TEU. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y desde entonces, se invirtieron aproximadamente US$ 1,000 millones. De ese total, el 46% es inversión voluntaria adicional.

Solo en el 2025, la firma ejecutó US$ 41 millones adicionales para incluir dos grúas pórtico, tres grúas RTG y 16 vehículos de transporte interno (ITV) a su operación para este año.

Carlos Merino, CEO de DP World Perú, Ecuador y Colombia, indicó que el año pasado aportaron más de US$ 360 millones al PBI peruano y el Muelle Sur se convirtió en el primer terminal de la costa oeste de Sudamérica en superar los 2 millones de contenedores movilizados.

LEA TAMBIÉN: Gas natural para 7 regiones del sur: aún no habría consenso para proyecto clave
Muelle Sur logró conexión con 84 destinos en 31 países. Foto: DP World
Muelle Sur logró conexión con 84 destinos en 31 países. Foto: DP World

A detalle, , concentrando el 51% de las exportaciones contenerizadas del Perú, abarcando productos bandera como paltas, uvas y arándanos.

Según el Container Port Performance Index 2024 del Banco Mundial, el Puerto del Callao está en el top 3 de los terminales más eficientes de América Latina.

TE PUEDE INTERESAR

DP World completa cuatro vuelos chárter y exporta 400 toneladas de arándanos a EE.UU.
DP World concreta el primer chárter aéreo de arándanos hacia EE.UU.: ¿será el único?
DP World prevé nuevo récord: Muelle Sur del Callao movilizará 2 millones de TEUs este año
¿DP World se quedará hasta 2066? El nuevo plan para el Muelle Sur del Callao

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.