La concesión de DP World en el Muelle Sur del Puerto del Callao inició en el 2006, y desde entonces, se invirtieron aproximadamente US$ 1,000 millones. De ese total, el 46% es inversión voluntaria adicional.

Solo en el 2025, la firma ejecutó US$ 41 millones adicionales para incluir dos grúas pórtico, tres grúas RTG y 16 vehículos de transporte interno (ITV) a su operación para este año.

Carlos Merino, CEO de DP World Perú, Ecuador y Colombia, indicó que el año pasado aportaron más de US$ 360 millones al PBI peruano y el Muelle Sur se convirtió en el primer terminal de la costa oeste de Sudamérica en superar los 2 millones de contenedores movilizados.

Muelle Sur logró conexión con 84 destinos en 31 países. Foto: DP World

A detalle, el Muelle Sur del Puerto del Callao conectó con 84 destinos en 31 países de cuatro continentes, concentrando el 51% de las exportaciones contenerizadas del Perú, abarcando productos bandera como paltas, uvas y arándanos.

Según el Container Port Performance Index 2024 del Banco Mundial, el Puerto del Callao está en el top 3 de los terminales más eficientes de América Latina.