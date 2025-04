En junio de 2024 se inauguró el Muelle Bicentenario como parte de la ampliación del Muelle Sur. ¿Cómo ha evolucionado la operación desde entonces?

El balance ha sido bastante positivo. En 2023 movilizamos aproximadamente 1,600,000 TEUs, y en 2024, ya con el Muelle Bicentenario en operación, cerramos el año con 1,960,000 TEUs. Es decir, experimentamos un crecimiento cercano al 20% entre un año y otro. Este incremento refleja claramente el impacto de la ampliación de capacidad que hemos logrado con esta nueva infraestructura. Si lo comparamos con el volumen del 2021, antes de la construcción del Muelle Bicentenario, este crecimiento es del 44%.

Además del crecimiento en volumen, la construcción del Muelle Bicentenario nos ha permitido contar con un frente de atraque de más de 1,000 metros de longitud. Esto ha hecho posible atender hasta tres buques de manera simultánea, incluyendo dos embarcaciones de 400 metros de eslora, que son los barcos más grandes que han arribado al Perú hasta la fecha.

Según lo que tengo entendido, la meta con el Muelle Bicentenario es alcanzar los 2.7 millones de TEUs movilizados. ¿Ese sigue siendo el objetivo?

Efectivamente. Con la nueva infraestructura del Muelle Bicentenario, estimamos una capacidad máxima de 2.7 millones de TEUs.

Para 2025, las proyecciones son bastante positivas; creemos que superaremos los 2 millones de TEUs . Y, en ese ritmo, estimamos que en los próximos dos años podríamos estar utilizando cerca del 80% de la capacidad total instalada.

Con el Muelle Bicentenario, ¿han logrado atraer nuevas navieras? ¿Qué tipo de oportunidades comerciales o logísticas se están abriendo?

Actualmente, operamos más de nueve servicios semanales hacia Asia y llegamos a más de 50 destinos internacionales cada semana. Solo en el caso de puertos asiáticos, conectamos con más de 12 terminales distintos semanalmente desde nuestra terminal.

Creemos que esta dinámica se mantendrá. La relevancia del Callao continuará creciendo dentro del sistema portuario nacional, consolidándose como un nodo clave para la conectividad marítima del Perú.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que han tenido hasta el momento? Con la proyección para 2025, ¿ya han trazado estimaciones para 2026?

Comencemos por el tema de la carga. Entre 2023 y 2024 logramos un crecimiento cercano al 20%, y para 2025 estimamos un incremento superior al 15%. Pero no se trata solo de aumentar la capacidad operativa: también hemos apostado fuertemente por la innovación tecnológica.

Uno de los hitos más importantes ha sido la inversión en una central de carga eléctrica exclusiva para camiones 100% eléctricos. Se trata de la única instalación de este tipo en un terminal de contenedores en todo el Pacífico Sur. La inauguramos junto con el Muelle Bicentenario y ha venido operando con muy buenos resultados. De hecho, ya proyectamos nuevas inversiones en este tipo de infraestructura con el objetivo de reducir, y eventualmente eliminar, nuestras emisiones de CO2 de cara al año 2030.

Siguiendo por esa senda, ¿qué tipo de inversiones tienen previstas este año?

Hasta la fecha, hemos cumplido con todas las obligaciones de inversión establecidas en nuestro contrato de concesión. Pero hemos ido más allá. Hemos realizado inversiones discrecionales por aproximadamente US$ 300 millones, es decir, adicionales a lo que contractualmente nos correspondía.

Para los próximos dos años tenemos previstas inversiones que oscilarán entre los US$ 50 millones y US$ 60 millones . La mayor parte de este monto se destinará a la adquisición de nuevo equipamiento para el muelle, incluyendo dos grúas más grandes que las que ya tenemos, incluso mayores a las que incorporamos en 2024.

También planeamos incorporar equipamiento adicional en patio y avanzar en nuestras iniciativas para reducir las emisiones de CO2 en la terminal.

Ampliación de la concesión por 30 años más

¿Está previsto realizar nuevas ampliaciones en el Muelle Sur?

Sí, y en este contexto es importante mencionar la reciente modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional. Esta actualización nos permite solicitar un adendum para la extensión del plazo de nuestra concesión, a cambio de proponer nuevas inversiones en el terminal del puerto del Callao.

Lo relevante es que, a diferencia del marco anterior, ahora las inversiones no están limitadas únicamente al área concesionada. También pueden incluir desarrollos fuera del terminal, siempre que estén orientados a mejorar su conectividad y eficiencia operativa.

En ese contexto, ¿qué tienen previsto?

Nuestra concesión actual se extiende hasta el año 2036. Sin embargo, si presentamos una propuesta sólida y atractiva para el Estado, existe la posibilidad de ampliar ese plazo hasta un máximo del año 2066, que implica una ampliación de 30 años. Para ello, estamos desarrollando una serie de análisis que incluyen desde estudios conceptuales e ingenieriles hasta evaluaciones financieras y proyecciones de demanda de mercado. Todo esto se está trabajando actualmente.

Nuestro objetivo es presentar una solicitud formal de adenda al contrato de concesión , con una propuesta de valor concreta para el terminal portuario del Callao, en este caso, para DP World Callao, en el mes de julio de este año.

La propuesta para ampliar la concesión será presentada al MTC. ¿Ya tienen un bosquejo de lo que planean desarrollar?

Lo que le puedo adelantar es que todavía estamos en pleno proceso de análisis. La propuesta, en términos generales, apunta a ampliar la capacidad del terminal, tanto en muelle como en patio, así como mejorar la conectividad del puerto.

Se trata de un estudio profundo que está siendo evaluado desde múltiples perspectivas: la del mercado, la ingeniería y la financiera.

¿Este proyecto implicaría inversiones mayores a los US$ 300 millones? ¿O estaría más en el rango de los US$ 50 o US$ 60 millones?

Supondría inversiones relevantes que acompañen el crecimiento del puerto del Callao para los próximos años.

Una vez que presenten su propuesta de ampliación de concesión al MTC, ¿en cuánto tiempo estiman recibir una respuesta?

Hay un proceso establecido que debe seguir su curso. Este involucra tanto al concedente (MTC) como a nosotros, e incluso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es importante tener claro que no se trata de un trámite automático; es un proceso de negociación con el Estado .

Tomando en cuenta que es un año pre electoral, ¿podría tener algún impacto en ese proceso?

Nosotros nos mantenemos firmes en una posición técnica, cumpliendo rigurosamente con todos los procedimientos establecidos por los reglamentos y la legislación vigente.

Efecto Chancay y su impacto en el puerto del Callao

¿Considera que la operación del puerto de Chancay tendrá un impacto en el puerto del Callao?

Aún se encuentra en una etapa de pruebas, que según entiendo se extenderá hasta mayo de este año. Por ello, me parece prematuro analizar si habrá un desvío de carga o un impacto concreto en el comportamiento del mercado con base en esa infraestructura en este momento.

¿Están evaluando participar en nuevas concesiones portuarias en el país o en la región?

Sí, siempre estamos observando y analizando posibilidades. No solo en el Perú, también en otros países como Ecuador o Colombia . Estamos constantemente evaluando oportunidades que se alineen con nuestra estrategia de crecimiento en la región.

Indecopi concluyó que no existe afectación a la competencia en el caso del puerto de Chancay, por lo que las tarifas serían reguladas. ¿Qué opinión tienen?

Aún no hemos emitido una evaluación definitiva porque no hemos tenido la oportunidad de revisar el informe técnico que sustenta esa decisión. Sin embargo, consideramos fundamental que exista un trato equitativo entre todas las infraestructuras portuarias de uso público. Confiamos en que, tras un análisis técnico y profundo, la decisión tomada por la autoridad haya sido la más adecuada.

Cuando usted menciona “trato equitativo”, podría interpretarse de forma subjetiva. ¿Están a favor entonces de que la autoridad regule al puerto de Chancay de la misma forma en que lo hace con el Callao?

Sí, efectivamente. Estamos a favor de que exista un trato igualitario en cuanto a la supervisión, tanto en el aspecto operativo como en el tarifario.