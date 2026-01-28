El marketing digital se ha convertido en una herramienta clave para las micro y pequeñas empresas peruanas, pero también en una fuente de frustración. Presupuestos limitados, servicios genéricos y promesas poco claras han generado desconfianza en un segmento que necesita resultados rápidos y medibles. Frente a ese escenario, Creatix Marketing Solutions plantea un modelo de trabajo diseñado específicamente para responder a las necesidades reales de las MYPEs.

La agencia nace a partir de la experiencia directa de sus fundadores trabajando con pequeños negocios que requerían algo más que presencia digital. “Nuestro público objetivo busca resultados casi inmediatos, porque su inversión es corta y no puede esperar meses para ver cambios”, explica Mirko Martínez, gerente comercial de Creatix. Bajo esa premisa, la empresa estructura un modelo que prioriza estrategia, seguimiento constante y ventas efectivas.

Un modelo pensado para vender, no solo para publicar

A diferencia de los esquemas tradicionales basados en paquetes de diseños mensuales, Creatix trabaja con un enfoque progresivo y personalizado. Cada cliente es evaluado desde el estado real de sus canales digitales, su rubro y su ciclo de compra. “No se puede aplicar la misma cantidad de piezas o campañas a todos los negocios”, señala Jonathan Ysla, gerente del área de marketing y diseño.

El proceso inicia con la construcción de una base sólida: identidad digital, presencia en redes y primeros indicadores de interacción. A partir de ahí, el trabajo avanza semana a semana mediante reuniones periódicas donde se revisan métricas, se ajusta la segmentación y se redefine la estrategia según los resultados obtenidos. “El cliente ve el avance porque participa del proceso y entiende qué se está haciendo”, precisa Jonathan Ysla.

Confianza, datos y automatización como ejes del crecimiento

Uno de los principales retos que enfrentan las MYPEs al contratar servicios de marketing es la desconfianza generada por experiencias previas. Creatix responde a ese problema con transparencia y educación. Los reportes semanales y mensuales se basan en datos reales proporcionados por plataformas como Meta, TikTok o LinkedIn, lo que permite medir clics, leads y conversiones de manera objetiva.

Además, la agencia incorpora herramientas de automatización y CRM como parte de su propuesta de valor. “Para nosotros no basta con generar interesados; el objetivo es que el cliente venda”, afirma Mirko Martínez. Estas soluciones permiten que el emprendedor se enfoque en su negocio mientras el sistema gestiona la atención de prospectos.

Con una visión de crecimiento enfocada en talento, tecnología e inteligencia artificial, Creatix busca consolidarse como una alternativa para las MYPEs que necesitan un marketing comprensible, medible y orientado a resultados. En un mercado saturado de ofertas genéricas, su modelo apunta a demostrar que el acompañamiento estratégico puede marcar la diferencia en el desempeño comercial de las pequeñas empresas.