La transformación digital de las micro y pequeñas empresas en el Perú ha dejado de ser un objetivo a largo plazo para convertirse en una necesidad inmediata. En ese contexto, Creatix Marketing Solutions ha dado un paso estratégico al lanzar el Podcast Creatix, una plataforma de contenido orientada a brindar información práctica y comprensible para emprendedores que buscan mejorar la gestión y visibilidad de sus negocios.

El proyecto marca una nueva etapa para la agencia, que evoluciona de un enfoque centrado en contenidos hacia un rol más cercano al de socio estratégico. Lejos de la teoría compleja, el podcast se dirige al dueño de negocio que necesita entender cómo aplicar herramientas digitales en su día a día, sin intermediarios ni discursos técnicos que dificulten la toma de decisiones.

Contenido claro para problemas reales de pequeñas y grandes empresas

La propuesta editorial del Podcast Creatix parte de una premisa concreta: el marketing digital debe ser entendible para todos. Cada episodio está diseñado para eliminar barreras conceptuales y traducir estrategias digitales en acciones prácticas, útiles tanto para negocios físicos como digitales.

“El marketing no tiene por qué ser complicado. Nuestro objetivo es que cualquier emprendedor escuche un episodio y se lleve una idea clara que pueda aplicar de inmediato”, señalan desde el equipo de Creatix. Este enfoque busca responder a una demanda frecuente en las MYPEs: información accionable que permita optimizar recursos, mejorar ventas y tomar decisiones con mayor criterio.

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Casuística y experiencias en primera persona

Uno de los principales diferenciadores del podcast es su formato conversacional. A través de entrevistas dinámicas con empresarios y especialistas, el contenido se construye a partir de experiencias reales y situaciones concretas del mercado. No se trata de discursos unidireccionales, sino de diálogos que exponen aciertos, errores y aprendizajes.

Los episodios abordan casos prácticos como el desempeño de campañas digitales, ajustes en estrategias de precios o soluciones a problemas de gestión de equipos. Además, Creatix complementa el contenido con fragmentos y cápsulas informativas difundidas progresivamente en sus canales digitales, reforzando el acceso a herramientas y consejos de rápida consulta.

Con el proyecto ya en marcha y ganando visibilidad, Creatix reafirma su compromiso para el 2026: acompañar a los negocios peruanos en su crecimiento, apostando por educación, claridad y estrategia como pilares para una transformación digital sostenible.

Encuentra este podcast en Instagram como @creatix_podcast.