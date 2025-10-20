En un entorno donde la compra y venta de vehículos usados en Lima crece de forma acelerada, la seguridad se ha convertido en un factor decisivo. Plataformas abiertas como Marketplace o portales de clasificados exponen a los usuarios a riesgos cada vez más frecuentes como suplantaciones de identidad, estafas o extorsiones.

Frente a ese panorama surge SubasCars, una plataforma de subasta online Perú 100% digital que, apuesta por la confianza, la trazabilidad y la transparencia como pilares de su modelo de negocio. “Hoy en día, vender o comprar un vehículo en linea puede ser peligroso. Nuestro objetivo es que los usuarios tengan un espacio confiable, con personas verificadas y procesos claros”, explica Luis Fernando Pinzón, CEO de Subastop. Desde su lanzamiento, SubasCars ha transformado la percepción de la subasta de autos en el Perú, ofreciendo una alternativa moderna, 100% digital y segura para quienes buscan comprar o vender carros de segunda con tranquilidad.

A diferencia de los portales tradicionales, SubasCars utiliza un sistema de verificación de identidad, que permite garantizar que cada cuenta corresponda a una persona real. A ello se suma un ecosistema digital con contratos inteligentes y tokens internos, que actúan como garantía en cada subasta de autos. Estas medidas reducen el riesgo, previenen fraudes y generan un entorno cerrado de usuarios con reputación validada dentro de la plataforma.





Tecnología y transparencia como estándar en las subastas de autos en Perú

El modelo de SubasCars se basa en un principio clave: democratizar la subasta de vehículos en Perú, empoderando a compradores y vendedores para formalizar la compra y venta de autos usados sin intermediarios ni comisiones.

La plataforma permite a los usuarios publicar, ofertar y concretar operaciones sin intermediarios ni comisiones, accediendo a un proceso de subasta estructurado y auditable elevando el estándar de las subastas online en Perú. Cada operación se respalda con información verificable, lo que incrementa la confianza entre compradores y vendedores.

Además, la compañía ha establecido alianzas estratégicas con DiagnostiCAR Perú, empresa especializada en certificación mecánica y diagnóstico vehicular. Este socio técnico se encarga de inspeccionar los autos antes de ser publicados, otorgando un certificado de diagnóstico que detalla su estado real. “Queremos que el comprador tenga información completa y el vendedor demuestre seriedad en su ofrecimiento. Es por esta razón que los vendedores que certifiquen sus vehículos podrán publicar su auto de manera gratuita en SubasCars”, agrega Luis Fernando Pinzón.

Aliados que impulsan el crecimiento del ecosistema de subastas en vivo

El compromiso con la transparencia también se refleja en la colaboración con AutoSell, concesionario que opera como tienda oficial dentro de la plataforma. Gracias a este acuerdo, SubasCars ofrece un catálogo rotativo de más de 160 vehículos mensuales, todos con diagnóstico verificado, historial de mantenimiento y disponibilidad inmediata para la subasta en vivo.

Este modelo, basado en la integración de aliados estratégicos, busca consolidar un ecosistema confiable y escalable, donde cada comprador, vendedor o concesionario participa dentro de un marco formal y seguro. De esta manera, SubasCars no solo facilita el intercambio digital, sino que impulsa una nueva cultura de subastas en vivo en Perú.

Para Luis Fernando Pinzón, el futuro del comercio vehicular está en la combinación de tecnología, trazabilidad y comunidad. “Queremos que las personas puedan comprar o vender un auto desde su celular, pero con la misma seguridad que tendrían en una transacción presencial”, señala. Con este enfoque, SubasCars redefine el concepto de subasta de autos en Perú, priorizando lo que más valoran los usuarios en el mundo online: confianza, control y transparencia.