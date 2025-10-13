SpaceX interesada en Perú: Empresa planea invertir S/1000 millones en internet satelital . (Foto: Gianrigo MARLETTA / AFP)
SpaceX interesada en Perú: Empresa planea invertir S/1000 millones en internet satelital . (Foto: Gianrigo MARLETTA / AFP)
, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según el viceministro de Comunicaciones, Carlo De los Santos, este anuncio lo dio a conocer a través del director de política satelital de la multinacional, Stephen Nelson. Además, precisó que

“La materialización de este proyecto no sólo impulsará la economía digital y el desarrollo social, sino que garantizará el acceso equitativo a internet, transformando la vida de millones de peruanos en las zonas más apartadas del territorio nacional”, mencionó.

El funcionario explicó que , utilizando una constelación de miles de satélites en órbita baja para suministrar internet de banda ancha a zonas remotas o sin cobertura móvil.

Por su parte, , han sido importantes para reducir barreras y acelerar la expansión del servicio en zonas desatendidas.

Asimismo, De los Santos precisó que actualmente Perú opera con bandas Ka y Ku para servicios satelitales, por lo que la implementación de nuevas bandas permitirá modernizar y mejorar la conectividad satelital en el país.

“La inclusión de nuevas bandas permitirá a las empresas satelitales actualizar sus servicios para ofrecer conectividad satelital de alta velocidad, asegurando que el país tenga un marco técnico legal que fomente la inversión en tecnología de última generación”, finalizó el funcionario.

Fotografía del edificio de la empresa aeroespecial SpaceX en la ciudad de Starbase a las afueras de Brownsville, en el sur de Texas, EE.UU. EFE/Alejandra Arredondo
Fotografía del edificio de la empresa aeroespecial SpaceX en la ciudad de Starbase a las afueras de Brownsville, en el sur de Texas, EE.UU. EFE/Alejandra Arredondo

