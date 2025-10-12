César Sandoval Pozo presentó su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras la vacancia de Dina Boluarte y a un día de que termine el plazo para que altos funcionarios pudieran dejar sus cargos si desean postular a las Elecciones Generales 2026.

En una publicación en la red social X, Sandoval indicó que presentó su renuncia una vez que se aprobó la vacancia presidencial a Dina Boluarte. Explicó que también la formalizó ante el nuevo presidente, José Jerí.

“En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas. Desde donde me toque servir a mi país, lo haré siempre con la frente en alto y en beneficio del pueblo”, se lee en su publicación.

Evalúa posible participación en Elecciones

Cabe recordar que el 10 de octubre, Sandoval señaló que estaba reconsiderando su posible postulación en las elecciones de 2026.

El exministro aclaró que el panorama político, tras la vacancia de Boluarte, lo llevó a reevaluar su decisión pese a haber afirmado en reiteradas ocasiones que no iba a participar en los comicios.

“Yo dije que me quedo a trabajar en el Ejecutivo hasta cuando la presidenta considere. Y si esto me llevaba hasta el 28 de julio, dije 2, 3, 4 veces que no iba a postular. Esto se ha visto interrumpido, y como la política es dinámica y cambia, ha cambiado los escenarios”, declaró en su momento a la prensa.

El lunes 13 de octubre vence el plazo legal para que autoridades y altos funcionarios renuncien si planean postular a las elecciones de 2026, según con lo establecido la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones.