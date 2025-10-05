Tras asumir el cargo de ministro de Justicia en reemplazo del renunciante Juan José Santiváñez, esta mañana Juan Manuel Cavero rompió su silencio y se pronunció por los cuestionamientos que pesan en su contra.

En el año 2018, el MTC lo removió del cargo de director de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC, tras conocerse una serie de fallas en el sistema de emisión de licencias y detectarse que se le había entregado un brevete a una persona con discapacidad visual.

LEA TAMBIÉN: Oficializan nombramiento de Juan Manuel Cavero Solano como ministro de Justicia

Al respecto, el titular del Minjus negó que se haya otorgado una licencia a una persona invidente. Afirmó que se trató de un ciudadano con miopía, quien acudió a un centro médico particular donde fue evaluado como apto para conducir.

“El MTC nunca le dio un brevete a un ciego. Lo que sucedió en ese momento fue que una persona con problemas de miopía se acercó a un centro médico particular y tramitó allí un permiso médico en el cual se le acreditó y se registró en los sistemas del ministerio que no tenía ningún impedimento visual para conducir un vehículo”, indicó esta mañana.

Agregó que el MTC validó la información registrada en su sistema y que, tras una revisión interna, se detectó una falla en el proceso de verificación médica, lo que dio lugar a ajustes posteriores.

Sin embargo, Cavero también fue cuestionado por su labor en el Gobierno Regional del Callao, como gerente de Asesoría Jurídica. En su momento fue investigado por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, falsificación de documentos, entre otros.

En ese momento, se le acusó de emitir un informe legal para designar de manera irregular en el Gore Callao a importantes funcionarios sin tener los requisitos para dicho cargo.

Respecto a este tema, el ministro explicó que su equipo actuó conforme a la ley ante la designación de un jefe de imagen sin colegiatura.

“Nosotros hicimos una interpretación legal válida y el caso fue derivado al Ministerio Público, que determinó que no existía responsabilidad de mi parte”, remarcó, tras precisar en que no hubo omisión ni irregularidad, sino una actuación ajustada al marco normativo vigente.

“El Ministerio Público archivó el caso y determinó que no hubo ninguna responsabilidad de mi parte”, agregó.

“MÁS CÁRCELES PARA DELINCUENTES DE ALTA PELIGROSIDAD”

En otro momento, Cavero insistió en la necesidad de establecer cárceles específicas para quienes cometan delitos de alta peligrosidad.

“Necesitamos establecer lugares específicos o cárceles específicas para personas que cometen delitos de alta peligrosidad“, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia

Además, señaló que su sector está trabajando en la reducción el déficit de unidades de albergues en los penales.

“Estamos haciendo, como bien nos indica nuestra señora presidenta, todas aquellas acciones necesarias para que la ciudadanía tenga la seguridad que se requiere”, acotó.