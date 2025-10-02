El nuevo ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, afronta diversos cuestionamientos durante su paso por el Estado. Foto: Minjus
El nuevo ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, afronta diversos cuestionamientos durante su paso por el Estado. Foto: Minjus
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta mañana, el abogado, en reemplazo de , quien renunció a su cargo a dos días de que se debata en el Pleno del Congreso una moción de censura en su contra.

Cavero Solano es abogado titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la , con estudios de Maestría en Gestión Pública en la y diversas especializaciones en áreas como Gestión Municipal, Business Intelligence, Derecho Administrativo y Evaluación de Programas y Proyectos.

LEA TAMBIÉN: Santiváñez sobre moción de censura en su contra: “Soy respetuoso del debido proceso”

Hasta antes de su juramentación, se desempeñaba como jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y como asesor principal en la institución.

De acuerdo con su hoja de vida, el nuevo titular de Justicia ha ocupado diversos cargos en el Estado. Ejerció como Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna en la , así como fue gerente central de Asesoría Jurídica en la .

También laboró como gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el , así como fue designado como subdirector de Sanciones en la .

Cavero Solano, a su vez, se desempeñó como gerente de Supervisión y Fiscalización en la y como presidente del Consejo Directivo del .

Finalmente, en su CV figura su labor como director de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC.

LEA TAMBIÉN: Santiváñez brinda respaldo a Tomás Gálvez: “Él fue víctima de acusaciones sin sustento”

¿CUÁLES SON LOS CUESTIONAMIENTOS QUE PESAN EN SU CONTRA?

Cavero Solano registra varios cuestionamientos durante su paso por diversas instituciones del Estado. El pasado 30 de agosto, Santiváñez, entonces ministro de Justicia, lo nombró como miembro del Consejo Directivo de la . Unos días después, votó a favor de la remoción de de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, lo que generó una serie de críticas.

En el año 2018, el MTC lo removió del cargo de director de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC, tras conocerse una serie de fallas en el sistema de emisión de licencias y detectarse que se le había entregado un brevete a una persona con discapacidad visual.

Tras el escándalo en el que estuvo envuelto y que provocó su salida del MTC, el nuevo mandamás del Minjus pasó a laborar al Gobierno Regional del Callao; sin embargo, tampoco le fue bien, debido a que fue investigado por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, falsificación de documentos, entre otros.

En ese momento, se le acusó de emitir un informe legal para designar de manera irregular en el Gore Callao a importantes funcionarios sin tener los requisitos para dicho cargo.

LEA TAMBIÉN: Nuevas pruebas de la Fiscalía involucrarían a Santiváñez en audios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.