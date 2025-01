Caos vehicular en Lima: esta es la sobrepoblación de micros y custers

La concesionaria de la Vía de Evitamiento, Lima Expresa, informó que se realizarán obras de instalación de pórticos de señalización en dicha arteria que atraviesa la ciudad exactamente tras las celebraciones de año nuevo, por lo que se aplicarán cierres parciales y totales.

En detalle, los días jueves 02 y viernes 03 de enero se instalarán pórticos de señalización en la Vía de Evitamiento, específicamente a la altura del puente Ricardo Palma y el Puente Huánuco. Las labores estarán a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE).

¿En qué tramos y cuándo se darán los cierres parciales y totales de la Vía de Evitamiento?

Del jueves 02 al viernes 03 de enero se dará el cierre parcial de la Evitamiento en el sentido sur a norte, de 11:00pm a 5:00 am; y dentro de ese rango, entre la 1:00 am y las 4:00 am el cierre será total.

En tanto, del viernes 03 al sábado 04 de enero, en el sentido norte a sur se realizará el cierre parcial de la Vía de Evitamiento: entre la 1:00 am y las 4:00 am el cierre será total por los trabajos de la EMAPE.

Dichas obstaculizaciones “pueden generar mayor congestión vehicular, afectando considerablemente a los conductores” —según Lima Expresa— por lo que recomendaron a sus clientes y usuarios “tomar precauciones pertinentes priorizando su seguridad”.

El también concesionario de la Línea Amarilla aclaró que los trabajos a cargo de EMAPE la obligan a asumir la responsabilidad “por cualquier incidente o eventualidad que ocurra como resultado de su intervención dentro del área de concesión”.

