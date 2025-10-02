Como parte de la agenda de la sesión de Consejo de Ministros sorprendió que se pusiera sobre la mesa un proyecto de resolución suprema que designaría a un nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Esto porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no había mostrado, al menos públicamente, su intención de cambiar a Marilú Llerena, quien hasta ahora ocupada dicho cargo.

Horas después, hacia las cuatro de la tarde del miércoles 01 de octubre, Gestión conoció que todo indicaba que el nombre puesto en discusión por el MEF era Edward Tovar Mendoza, quien hasta ahora se había desempeñado como presidente del Tribunal Fiscal. Ahora, durante la noche del miércoles, se confirmó que este funcionario sería el nuevo jefe de la Sunat.

Edward Tovar, nuevo jefe de Sunat. Fuente: Gob.pe

Fuentes de la superintendencia comentaron a este diario que incluso internamente conocieron sobre la intención de retirar a Llerena después que se hiciera pública la agenda del Consejo de Ministros, pues la funcionaria continuaba sus labores con normalidad.

Tovar Mendoza es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de contabilidad con mención en tributación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, título de especialización en derecho constitucional y ciencia política en Madrid y con estudios concluidos de doctorado en derecho tributario en la Universidad Complutense de Madrid.