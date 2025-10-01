La Comisión de Economía del Congreso aprobó un nuevo dictamen que establece una tasa especial de IGV del 8% para las micro y pequeñas empresas dedicadas a la peluquería y otros tratamientos de belleza.

La propuesta, conocida como “re-corte tributario”, busca incentivar la formalización de un sector conformado principalmente por negocios pequeños y trabajadores independientes.

El texto señala que el beneficio se aplicará únicamente a las micro y pequeñas empresas cuyo giro principal sea la peluquería o los servicios de belleza, siempre que este se encuentre registrado en el RUC con el código CIIU correspondiente.

Además, se precisa que al menos el 60% de sus ingresos anuales deben provenir de dicha actividad, con lo cual se busca evitar que empresas de otros rubros accedan a la tasa reducida. La medida abarcará las ventas y servicios sujetos a IGV, aunque no alcanzará al Impuesto de Promoción Municipal.

La norma también dispone que el Ejecutivo apruebe el reglamento en un plazo máximo de 30 días, de modo que la aplicación del beneficio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la publicación de dicha reglamentación.

Aunque el texto no fija una duración expresa, la comisión aclara que, por mandato de la Norma VII del Código Tributario, un beneficio tributario sin plazo se entiende otorgado por un máximo de tres años.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay se habilita como aduana de ingreso de mercadería a la Amazonía exonerada de IGV

Este debate no es nuevo. En junio de 2024, el Pleno del Congreso había aprobado una autógrafa con el mismo objetivo de reducir el IGV a 8% para peluquerías y centros de belleza.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó aquella norma, advirtiendo que podía afectar la neutralidad del impuesto, generar un efecto regresivo y representar un costo fiscal significativo.

Frente a esas observaciones, el Parlamento no optó ni por allanarse ni por insistir con el texto original, sino que encargó a la Comisión de Economía la elaboración de un nuevo proyecto.

El dictamen aprobado incorpora además mecanismos de control. La Sunat deberá publicar un informe técnico anual que detalle el impacto en la recaudación, el número de empresas beneficiadas y las nuevas inscripciones en el RUC.

De manera complementaria, las empresas que accedan a la tasa reducida estarán obligadas a implementar programas de capacitación en coordinación con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo, orientados a elevar la productividad y fomentar la formalización.

Con esta aprobación, el proyecto queda listo para su debate en el Pleno del Congreso. Si logra pasar esa etapa y es promulgado, la reducción del IGV al 8% para peluquerías y salones de belleza dependerá finalmente de la publicación del reglamento por parte del Ejecutivo.