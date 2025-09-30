Petroperú bajo la lupa de OCDE. Foto: Andina.
Petroperú bajo la lupa de OCDE. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

y, como parte de su sesudo análisis, puso la lupa sobre la petrolera estatal: Petroperú.

Ya esto lo advertía Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe del BofA, en reciente conversación con Gestión:

En similar tenor, la OCDE subraya que las repetidas inyecciones de capital proporcionadas a Petroperú, —motivadas por las dificultades financieras de la compañía y por su incapacidad para cumplir sus obligaciones— han aumentado los riesgos fiscales “al incrementar los pasivos contingentes y reducir el margen fiscal”.

En concreto, para la organización “el mantenimiento del apoyo fiscal a Petroperú sigue siendo un riesgo importante”.

Esto seguirá así, recalca la OCDE, a menos que se adopte una estrategia creíble para restablecer la viabilidad de la compañía —en coherencia con las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas— como, por ejemplo, integrando a Petroperú en el marco de propiedad de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), “tal y como se recomienda en Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023″.

En concreto, para la organización “el mantenimiento del apoyo fiscal a Petroperú sigue siendo un riesgo importante”. (Foto: Agencias)
En concreto, para la organización “el mantenimiento del apoyo fiscal a Petroperú sigue siendo un riesgo importante”. (Foto: Agencias)

Cabe recordar que solo hace unos días se conoció que, lo que obligó a convocar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Energía y Minas (Minem), como miembros de la Junta General de Accionistas (JGA).

Es cierto que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, han sido enfáticos en descartar una nueva inyección de capital para la empresa, pero analistas y actores del sector no están convencidos que esto pueda cumplirse.

Es más, Narváez intentó poner paños fríos a la situación y subrayó que si no fuera por algunas normas y encargos a la petrolera, ya estarían en azul.

. Gastamos S/ 12 millones por no facturar el IGV a la Amazonía, eso, a la fecha - desde octubre del 2015 - representa US$ 1,080 millones, dinero que no recupera Petroperú”, dijo este domingo.

LEA TAMBIÉN: Petroperú: pérdidas ya superan el 50% de su capital social y se convoca al MEF y Minem

Restablecer la disciplina fiscal

Como se mencionó líneas atrás, las acciones que el Gobierno de Perú tome respecto a Petroperú puede impactar en la situación fiscal del país. Tal es así que la misma OCDE lo concatena en su análisis y recomendaciones para restablecer la disciplina fiscal.

“La situación fiscal de Perú se ha deteriorado tras la pandemia, con unos persistentes déficits fiscales y tras haber incumplido por segundo año consecutivo la regla fiscal en 2024. Será complicado cumplir los objetivos fiscales durante 2025 y 2026, en un contexto de aumento del gasto y de erosión de la base tributaria. La actual inestabilidad financiera de Petroperú ha requerido soporte del Gobierno de manera repetitiva y sustancial, lo que ha aumentado el déficit fiscal”, resume la OCDE.

Como solución a ese diagnóstico, se subraya la necesidad de reforzar el cumplimiento de la regla fiscal mediante una senda de consolidación creíble centrada en la reducción del gasto —sobre todo de la masa salarial del sector público—, la eliminación gradual de los subsidios ineficientes y la reducción de los gastos tributarios para garantizar que la deuda converja hacia el objetivo.

Como parte de ello, restablecer la viabilidad financiera de Petroperú mediante un plan de reestructuración integral que mejore la transparencia, fortalezca la gobernanza y refuerce la supervisión financiera.

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

TE PUEDE INTERESAR

OCDE ve que PBI de Perú se desacelerará en 2025 y 2026, pero MEF “corrige”, ¿dónde difieren?
OCDE: Perú ingresaría al grupo antes que Brasil y Argentina, pero depende del próximo Gobierno
¿Un nuevo retiro de AFP en Perú? SMV alerta sobre la preocupación de la OCDE

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.