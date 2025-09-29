“En un país donde la economía informal supera el 70%, la efectividad del impuesto dependerá en gran medida de la capacidad de fiscalización de la SUNAT”.
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

Se ha presentado recientemente un Proyecto de Ley para implementar un impuesto a los bienes de lujo, actualmente en agenda de la Comisión de Economía del Congreso.

