A fines de 2025, la española Grenergy logró avanzar en Ica al obtener la autorización para realizar los estudios de factibilidad de la central solar fotovoltaica Macarena. Sin embargo, sus planes en Perú van más allá de esa región. La empresa ahora apunta a Tacna, donde tramita el desarrollo de infraestructura eléctrica que permitirá conectar al sistema una futura central solar de 200 MW. ¿De qué se trata?

Como parte de sus planes en el sur del Perú, GR Liblanca, filial peruana de Grenergy, solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una concesión definitiva de transmisión para construir una derivación en 220 kV de la línea de transmisión L-2036 hacia la Subestación Eléctrica Locumba (Tacna).

La petición fue publicada por la Dirección General de Electricidad del Minem en el Boletín Oficial del diario El Peruano.

La iniciativa, explica el aviso, contempla la construcción de una línea de transmisión de 220 kilovoltios (kV), configurada en terna doble, con una longitud de 785.5 metros y una faja de servidumbre de 25 metros de ancho.

La infraestructura, anota, tendrá un rol relevante para la futura central solar fotovoltaica (CSF) Locumba, pues permitirá evacuar la energía que produzca la planta hacia el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

La futura central solar fotovoltaica Locumba contempla una capacidad instalada de 200 MW y una inversión estimada de US$ 119 millones, según la documentación presentada al Minem. Foto: Andina.

Proyecto solar aún espera concesión

La CSF Locumba registró avances regulatorios durante 2025 al obtener la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y de su Estudio de Preoperatividad (EPO). No obstante, en marzo de este año, el Minem rechazó su solicitud de concesión definitiva de generación, un requisito indispensable para la ejecución del proyecto.

Pese a esa situación, la empresa continúa tramitando los permisos vinculados con la infraestructura de transmisión asociada a la futura planta.

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