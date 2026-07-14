Hilos Tren prevé cerrar el 2026 con una facturación similar a la del año anterior, cercana a S/31 millones. Si bien las ventas del primer trimestre superaron entre 3% y 4% lo presupuestado, factores como la coyuntura política, la paralización del gas natural y las variaciones climáticas obligaron a la empresa a ajustar sus expectativas.

La meta inicial de crecer 5% fue reemplazada por el objetivo de sostener los niveles de facturación alcanzados en 2025.

“El clima se ha convertido en uno de los principales retos para nosotros”, sostuvo Susana Zárate, gerente general de Textil El Amazonas. “Cada vez vemos inviernos más cálidos y eso nos obliga a repensar los productos que ofrecemos.”

En este contexto, Zárate adelantó el lanzamiento de dos nuevas propuestas en su línea de lanas y la ampliación de su oferta de colores . Estos desarrollos responden a la buena acogida que tuvieron productos orientados a prendas ligeras y de verano introducidos el año pasado.

Susana Zárate, gerente general de Textil El Amazonas. (Foto: Textil El Amazonas)

Mercados externos y nuevos focos comerciales

Por otro lado, en cuanto a la línea industrial, la empresa observa una creciente demanda por insumos con trazabilidad y atributos de sostenibilidad por parte de marcas que producen en Perú.

La evolución de la demanda en Estados Unidos continúa siendo un factor relevante para Hilos Tren. Y es que alrededor del 60% de su facturación proviene de la línea industrial, que abastece a confeccionistas locales cuyos productos terminan exportándose principalmente a ese mercado.

“La evolución de la economía estadounidense, los precios del petróleo y los conflictos internacionales influyen directamente en el desempeño de este negocio”, remarcó Zarate.

En paralelo, Colombia se ha convertido en uno de los principales focos comerciales de la empresa fuera del Perú. Junto con su socio Texmundo impulsa la comercialización de Molino 8 Metros, un hilo para bordado elaborado con algodón peruano.

Hilos Tren invertirá hasta US$ 90,000 en paneles solares para autogenerar cerca del 15% del consumo eléctrico de su planta en Lima. (Foto: Tren)

Asimismo, para fortalecer su posicionamiento en ese mercado, destina alrededor del 10% de su presupuesto de marketing a la renovación de exhibidores, cartas de colores, material para ferias y videos promocionales.

Hilos Tren también mantiene una presencia relevante en Bolivia, aunque reconoce que la coyuntura política de ese país ha frenado parte de su actividad comercial. Asimismo, mantiene conversaciones con la Embajada de Paraguay para promover productos elaborados con algodón fino vinculados a prendas tradicionales de ese país, entre ellas el denominado poncho de 60 listas.

Con respecto a Brasil, Zárate indicó que la empresa ha explorado oportunidades comerciales y mantiene relaciones con proveedores locales. Sin embargo, considera que se trata de un mercado altamente competitivo y donde el algodón pima aún no cuenta con un nicho tan definido como en otros países de la región.

Desde la planta en la Av. Argentina, la empresa ha impulsado procesos de teñido y acabado de hilos con un enfoque ambiental. (Foto: GEC)

Por otro lado, la estrategia que años atrás evaluó la compañía para comercializar productos a través de Amazon en Estados Unidos no prosperó debido a los elevados costos logísticos asociados a ese canal. En su lugar, la empresa apuesta por expandir las ventas a través de su tienda virtual en el país.

“Nosotros tenemos una tienda virtual en Perú. donde cada año tenemos proyecciones de crecer al menos un 10%”, finalizó.

Hilos Tren apuesta por energía solar

A su vez, la empresa decidió priorizar este año proyectos vinculados a la gestión de recursos y al uso más eficiente de la energía, una línea de trabajo que se suma a iniciativas ambientales implementadas durante los últimos años. Por ello, Hilos Tren invertirá hasta US$ 90,000 en paneles solares para su planta ubicada en la avenida Argentina, en Lima, y el desembolso podría recuperarse en un plazo de entre cinco y seis años.

El proyecto fue aprobado por los accionistas el año pasado y actualmente se encuentra en fase de implementación.