Hilos Tren prepara nuevos productos para responder a los cambios en el consumo. (Foto: Tren)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Los inviernos ya no son los mismos e Hilos Tren ha comenzado a rediseñar parte de su negocio para adaptarse a esa nueva realidad. La marca de Textil El Amazonas ajustó sus expectativas de crecimiento, prepara nuevos productos para un clima más cálido y avanza con inversiones para hacer más eficiente su operación. ¿Cómo busca enfrentar este nuevo escenario?

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