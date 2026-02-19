Filasur se dedica a la hilandería y teñido de hilos de algodón para la elaboración de telas. (Foto: Filasur)
Mayumi García
mailMayumi García

Con más de 30 años en el mercado, la peruana Filasur, cuya actividad se enfoca en la hilandería y teñido de hilos de algodón para la elaboración de telas que se dirigirán al sector textil, apunta a mejoras en su planta de fabricación, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), con el objetivo de impulsar su producción.

