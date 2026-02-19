A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante la referida entidad, la firma dio a conocer sobre “modificaciones, ampliaciones y mejoras tecnológicas”, a realizarse dentro de su fábrica de 61,978 metros cuadrados (m2). En estas instalaciones se realizan actividades de apertura y limpieza de fibra, cardado, estirado de cinta, reunido, peinado, estirado y torsión, hilado, vaporizado, entre otros.

En concreto, la iniciativa alude a 11 proyectos; entre los que destacan la implementación de equipos de apertura y otros; modernización e instalación de equipos de climatización en planta hilandería 2; instalación de equipos en planta hilandería 3; acondicionamiento de almacén de productos terminados; traslado e instalación de almacén de insumos y repuestos; entre otros. El objetivo de la empresa, principalmente, es centralizar operaciones de hilatura en una planta; además, de operaciones de vaporizado, pesado, almacén de producto final y despacho.

Dichos proyectos, una vez en operatividad, permitirán que la actual capacidad productiva de hilo crudo de 2,220 toneladas al año transite a 3,600 toneladas anuales. “Con la ejecución de los proyectos del ITS, la capacidad productiva se incrementará en un 63.63%”, agregó la empresa.

En general, el periodo de ejecución que se estima para los diferentes proyectos de Filasur es de dos meses, considerando una vida útil de 30 años.

Inversión de Filasur

A partir de su participación en el abastecimiento a los principales productores de prendas de vestir para la exportación, Filasur alista este grupo de proyectos con objetivo en la mejora de eficiencias en planta y la ampliación de producción de cara a la atención del mercado. Así, la inversión estimada es de S/ 7,463,327, siendo que el proyecto de “traslado, instalación y modernización de equipos internos en planta N° 2″ es la de mayor costo con S/ 4,941,776 del presupuesto total.

“El traslado, ubicación de equipos e instalación de equipos nuevos con tecnología moderna buscarán la optimización de costos operativos y contar con un flujo más rápido de traslado de personal durante la operación de los equipos”, remarcó la compañía.

A fin de continuar con la ejecución de esta iniciativa, Filasur presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 5 de febrero, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.