La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió la ubicación de los bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para realizarse el 4 de octubre.

El sorteo público de estas ubicaciones se realizó en la sede central del organismo electoral, como parte de la preparación de los próximos comicios.

Según la Resolución Jefatural 000092-2026-JN/ONPE, primero se asignó un número a cada bloque siguiendo el orden alfabético, siendo el número 1 para los movimientos regionales y el número 2 para los partidos políticos.

Luego, ambos números se colocaron en un bolillero y, tras mezclarlos, se extrajo primero el número correspondiente a los partidos políticos, por lo que este bloque aparecerá en la parte superior de la cédula y los movimientos regionales en la parte inferior.

El sorteo fue supervisado por la notaria Ruth Ramos Rivas, quien validó y dio conformidad a los resultados obtenidos. Asimismo, en este sorteo participaron representantes del JNE, Reniec, Defensoría del Pueblo y Transparencia, además de personeros legales de diversas organizaciones políticas como Acción Popular, Partido Patriótico del Perú, Renovación Popular, Perú Primero, Pueblo Consciente, Juntos por el Perú, entre otras.

LEA TAMBIÉN: País para Todos evaluará si presentará a Juan Sheput o Carlos Álvarez para la alcaldía de Lima

La ONPE indicó que las alianzas electorales se ubicarán según su ámbito de participación. Las de alcance nacional se incluirán en el bloque de partidos políticos y las de ámbito departamental en el bloque de movimientos regionales.

También se dispuso que, en las circunscripciones donde no haya organizaciones políticas de uno de los bloques, la cédula solo mostrará el bloque de las organizaciones que sí participen en esa jurisdicción.