Partidos estarán en la parte superior de la cédula de sufragio. Foto: PNUD Perú.
Partidos estarán en la parte superior de la cédula de sufragio. Foto: PNUD Perú.
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Redacción Gestión
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, programadas para realizarse el 4 de octubre.

El sorteo público de estas ubicaciones se realizó en la sede central del organismo electoral, como parte de la preparación de los próximos comicios.

Según

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Luego, ambos números se colocaron en un bolillero y, tras mezclarlos, se extrajo primero el número correspondiente a los partidos políticos, por lo que este bloque aparecerá en la parte superior de la cédula y los movimientos regionales en la parte inferior.

El sorteo fue supervisado por la notaria Ruth Ramos Rivas, quien validó y dio conformidad a los resultados obtenidos.

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La ONPE indicó que las alianzas electorales se ubicarán según su ámbito de participación. Las de alcance nacional se incluirán en el bloque de partidos políticos y las de ámbito departamental en el bloque de movimientos regionales.

También se dispuso que, en las circunscripciones donde no haya organizaciones políticas de uno de los bloques, la cédula solo mostrará el bloque de las organizaciones que sí participen en esa jurisdicción.

La ubicación fue determinada mediante sorteo, el cual fue supervisado por la notaria Ruth Ramos Rivas, quien validó y dio conformidad a los resultados obtenidos. (Foto: Peru21)
La ubicación fue determinada mediante sorteo, el cual fue supervisado por la notaria Ruth Ramos Rivas, quien validó y dio conformidad a los resultados obtenidos. (Foto: Peru21)

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