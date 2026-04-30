El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que 150 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, se encuentran aptas para participar en estos comicios.

“Se trata de 55 partidos políticos que ya están inscritos en el registro de organizaciones políticas tras haber cumplido los requisitos establecidos para ello y de 95 movimientos regionales que también han superado estas etapas ”, indicó el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Felipe Paredes San Román.

Para tener una idea, en las últimas Elecciones Municipales y Regionales del año 2022, en total participaron 12 partidos políticos (los que pasaron la valla electoral de las Elecciones Generales de 2021), 114 movimientos regionales y 1 alianza electoral, lo cual da 127 organizaciones políticas.

¿Por qué ocurre esto?

José Tello, presidente de Aklla Perú y especialista en temas electorales, indicó que, al juntar partidos y movimientos, el número de organizaciones políticas aptas para competir supera las 150, llegando a 162 organizaciones aproximadamente.

La presencia de estas organizaciones varía según la región, ya que algunas solo compiten partidos, en otras hay uno o dos movimientos regionales y en otras pueden existir hasta diez movimientos.

El origen de la cantidad de partidos para esta elección está en la reforma electoral de 2019, la cual se implementó parcialmente y modificó las reglas para facilitar la inscripción de partidos políticos.

El objetivo era que los partidos se inscribieran con mayor facilidad y, de la misma forma, pudieran salir del sistema bajo las mismas condiciones. La reforma también buscaba que los partidos se inscriban, compitan en elecciones primarias (abiertas, simultáneas y obligatorias) y luego participen en las elecciones generales o en las regionales y municipales.

“En partidos, en una carrera electoral, es un escenario totalmente atípico”, señaló Tello.

Con el modelo vigente, todos los partidos políticos inscritos debidamente en ROP están obligados a participar en las ERM. El esquema actual se basa en la “competitividad electoral”, que no permite que los partidos se reserven un periodo para trabajar políticamente, formar bases o consolidar estructuras sin ir obligatoriamente a la competencia.

Tello consideró que, a un plazo a futuro, se tendría que reformar este modelo para que los partidos puedan decidir no participar en al menos una o dos elecciones sin perder su inscripción. Eso permitiría un trabajo político más sostenido y una construcción de organización menos apurada.

Con todo esto, las ERM será una elección compleja, pero con una cantidad de opciones en la cédula será menor que en las elecciones generales, aunque igualmente elevada.

Cabe recordar que, en estas elecciones, el elector votará por varias categorías: fórmula regional (gobernador y vicegobernador), consejeros regionales, y en el ámbito municipal, por autoridades provinciales y distritales.

Asimismo, los partidos políticos que no pasaron la valla electoral en las Elecciones Generales de abril de 2026 podrán participar en las ERM debido a que la cancelación de sus inscripciones será efectiva recién el primer día hábil de enero de 2027, por lo que hasta entonces están formalmente vigentes.

A partir de ello, Tello introdujo, de manera metafórica, el concepto de “partidos zombis”, debido a que se trata de organizaciones que ya están “muertas” políticamente, pero que siguen “vivas” administrativamente en el registro hasta que llegue la fecha en que se cancela su inscripción.

Si estos partidos lograran ganar alguna alcaldía distrital, provincial o gobierno regional, Tello explicó que eso no impide que las autoridades asuman el cargo. Lo que ocurrirá es que la afiliación partidaria de alcaldes, regidores, consejeros regionales, gobernadores y vicegobernadores elegidos bajo esos partidos terminará cuando se produzca la cancelación del partido, es decir, el primer día de enero de 2027. Desde ese momento, las autoridades quedan como independientes desde el punto de vista formal.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tendrán un récord de organizaciones políticas participando, lo cual generaría alta fragmentación, poca representación efectiva y riesgo de presentarse procesos de vacancia. Foto: PNUD Perú.

El impacto en las instituciones y el elector

La reciente elección con 37 partidos mostró un fuerte impacto negativo por la fragmentación, la cual se representó en los votos de la ciudadanía.

La política suele girar alrededor de liderazgos más personalistas que propiamente partidarios, lo cual actualmente no se ve reflejado en el contexto político actual, salvo algunos casos específicos en gobiernos regionales o municipios provinciales y distritales,

Ante este escenario Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, advirtió que podría repetirse el fenómeno observado en las elecciones presidenciales, donde, pese a cierta concentración en unas pocas opciones, fueron alrededor de siete candidaturas las que obtuvieron la mayor cantidad de votos.

Esta tendencia, trasladada a elecciones regionales y municipales, significaría que muchas personas votarán por listas que no conseguirán regidores, consejeros regionales u otras posiciones, lo que se traducirá en una sensación de falta de representación efectiva.

“Eso evidentemente te siembra un problema no solo de la representación, sino porque también hemos visto que es muy común en los gobiernos regionales, y sobre todo en los municipios provinciales y distritales, hay intentos de vacancia al alcalde en algún momento. Entonces, si es un alcalde que ganó con 15%, es fácil pensar que ese alcalde puede terminar siendo traicionado, incluso por alguno de sus propios regidores”, señaló Albán.

Otro problema que podría presentarse, ante este panorama, es que la falta de representatividad podría derivar a procesos de vacancia o revocatoria de autoridades locales.

En elecciones pasadas la vacancia ha sido un problema frecuente, especialmente a partir del segundo año de gestión, cuando suelen comenzar a activarse estos procesos. Inclusive, cuando las normas municipales establecen que el alcalde ganador entra con la mayoría (50% + 1) de regidores, esto no garantiza cohesión interna, ya que muchos regidores no están fuertemente alineados con el partido por el que son elegidos.

“Posiblemente pase con pedidos de vacancia que se aprueban en primera instancia en el Consejo Municipal o en el Consejo Regional y en segunda instancia son ratificadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que verifica si la vacancia ha seguido el debido proceso, según la ley y todas las normas aplicables en cada jurisdicción. Eso es el camino más común. Revocatoria sí es un poco más difícil”, puntualizó Albán.