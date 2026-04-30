150 organizaciones políticas están aptas para Elecciones Municipales 2026. (Foto: Peru21)
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Daniel Seclen Parraguez
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Las Elecciones General 2026 impresionaron por el número de partidos que participaron. Sin embargo, un escenario con mayor participación se estima que ocurra para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 (ERM), programadas a realizarse el 7 de octubre de 2025.

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