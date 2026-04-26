El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Sur 2 recibió las cédulas de 39 mesas, remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Villa El Salvador y Lima Sur 2, para realizar las audiencias de recuento de votos en el marco de las Elecciones 2026.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su cuenta en la red social X, informó que la entrega de las cédulas se hizo siguiendo los protocolos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso.

Las autoridades señalaron que el material electoral fue correctamente acondicionado y lacrado, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. Además, las cédulas fueron trasladadas bajo cadena de custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con fiscalización del JNE.

El Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 recibió, por parte de la ODPE Villa El Salvador y la ODPE Lima Sur 2, las cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio, con el objetivo de llevar a cabo las audiencias de recuento de votos de las elecciones presidenciales. pic.twitter.com/DpeWaF1wkE — JNE Perú (@JNE_Peru) April 26, 2026

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Este procedimiento tiene como finalidad asegurar la integridad del material electoral antes de iniciar las audiencias de recuento.

Cabe recordar que las audiencias de recuento se realizan cuando hay observaciones o solicitudes sobre los resultados de determinadas mesas de sufragio.

Estas diligencias permiten revisar nuevamente las cédulas para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados electorales.