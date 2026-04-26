JEE Lima Sur 2 recibe cédulas de 39 mesas para audiencias de recuento de votos. Foto: JNE
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Redacción Gestión
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para realizar las audiencias de recuento de votos en el marco de las Elecciones 2026.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su cuenta en la red social X,

Las autoridades señalaron que el material electoral fue correctamente acondicionado y lacrado, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

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Este procedimiento tiene como finalidad asegurar la integridad del material electoral antes de iniciar las audiencias de recuento.

Cabe recordar que

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Estas diligencias permiten revisar nuevamente las cédulas para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados electorales.

Las audiencias de recuento se realizan cuando hay observaciones o solicitudes sobre los resultados de determinadas mesas de sufragio. Foto: JNE
Las audiencias de recuento se realizan cuando hay observaciones o solicitudes sobre los resultados de determinadas mesas de sufragio. Foto: JNE

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