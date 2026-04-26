El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Sur 2 recibió las cédulas de 39 mesas, remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales de Villa El Salvador y Lima Sur 2, para realizar las audiencias de recuento de votos en el marco de las Elecciones 2026.
Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su cuenta en la red social X, informó que la entrega de las cédulas se hizo siguiendo los protocolos para garantizar la transparencia y seguridad del proceso.
Las autoridades señalaron que el material electoral fue correctamente acondicionado y lacrado, de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. Además, las cédulas fueron trasladadas bajo cadena de custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con fiscalización del JNE.
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Este procedimiento tiene como finalidad asegurar la integridad del material electoral antes de iniciar las audiencias de recuento.
Cabe recordar que las audiencias de recuento se realizan cuando hay observaciones o solicitudes sobre los resultados de determinadas mesas de sufragio.
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Estas diligencias permiten revisar nuevamente las cédulas para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados electorales.