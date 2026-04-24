La Fiscalía y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP allanaron este viernes las viviendas del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, de José Samané, exgerente de Gestión y la sede de la empresa Gálaga, tras las irregularidades y retrasos ocurridos el último 12 de abril que se llevaron a cabo las elecciones generales.

La diligencia se lleva a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara su detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a desarrollar la jornada electoral en dos días, debido a que el material no llegó a tiempo en el horario y día previsto.

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Difunden imágenes del allanamiento a la casa de Piero Corvetto en Miraflores



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A través de un comunicado, la Dircocor precisó que se ejecutan 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e — DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realiza una diligencia de allanamiento e incautación de celulares, laptops y documentos.