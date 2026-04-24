Piero Corvetto.
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Redacción Gestión
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, de José Samané, exgerente de Gestión y la sede de la empresa Gálaga, tras las irregularidades y retrasos ocurridos el último 12 de abril que se llevaron a cabo las elecciones generales.

La diligencia se lleva a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara su detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a desarrollar la jornada electoral en dos días, debido a que el material no llegó a tiempo en el horario y día previsto.

A través de un comunicado, la Dircocor precisó que se ejecutan 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada.

El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realiza una diligencia de allanamiento e incautación de celulares, laptops y documentos.

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