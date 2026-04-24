La JNJ reiteró a la ONPE la entrega de información sobre personal extranjero y la compra de su nueva sede en La Victoria, con plazo de cinco días hábiles. Foto: Andina.
La JNJ reiteró a la ONPE la entrega de información sobre personal extranjero y la compra de su nueva sede en La Victoria, con plazo de cinco días hábiles. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró a la su que labora en la institución, así como documentación vinculada a la adquisición de su nueva sede institucional.

A través del Oficio N.° 127-2026-P/JNJ, la presidenta del organismo, María Teresa Cabrera Vega, requirió al , atender un pedido formulado inicialmente el pasado 20 de abril, el cual —según se precisa— no ha sido respondido hasta la fecha.

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En el documento, la JNJ solicita el detalle del número de ciudadanos extranjeros que prestan servicios en la ONPE bajo cualquier modalidad. Además, pide especificar su nacionalidad, datos de identificación, tipo de documento que portan, así como la modalidad de contratación y las áreas en las que desempeñan funciones.

La JNJ reiteró a la ONPE la entrega de información sobre personal extranjero y la compra de su nueva sede en La Victoria, con plazo de cinco días hábiles. Foto: Andina.
La JNJ reiteró a la ONPE la entrega de información sobre personal extranjero y la compra de su nueva sede en La Victoria, con plazo de cinco días hábiles. Foto: Andina.

Revisión de compra de inmueble

El requerimiento también alcanza a la entrega de la copia completa del expediente técnico relacionado con la compra de un inmueble ubicado en la avenida Vía Expresa, en el distrito de La Victoria, destinado a convertirse en la nueva sede central de la ONPE.

En este punto, la JNJ solicita todos los antecedentes administrativos, técnicos y documentales de la operación realizada durante la gestión anterior, así como un informe detallado sobre el estado actual del proyecto, su nivel de avance y posibles incidencias registradas.

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Plazo para responder

La JNJ otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de la información solicitada. En el oficio se advierte que este requerimiento resulta necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales de supervisión.

Finalmente, el documento señala que la respuesta deberá remitirse dentro del plazo establecido, a fin de contribuir al fortalecimiento institucional y garantizar la transparencia en la gestión pública.

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