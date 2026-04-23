Tomás Gálvez, fiscal de la Nación. Foto: GEC / Joel Alonzo
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, con el fin de reunir información sobre presuntas irregularidades ocurridas en las Elecciones 2026, realizadas el 12 de abril.

Gálvez señaló que se investigan los delitos de colusión ilegal, omisión de funciones y delitos electorales.

Asimismo, precisó que e.

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Sobre Corvetto,

“(Si ) Tenían el conocimiento de que no se iba a poder cumplir y no lo evitaron. (...) Tenían que realizar todas las acciones para evitar ello. No lo hicieron, asumimos que estaban en condiciones de hacerlo, tenían cinco años preparándose para llevar adelante el proceso electoral. (...) Significa que aceptan como consecuencia, como parte del curso natural de su acción ese resultado. Por tanto le es imputable a los funcionarios y especialmente al señor Corvetto”, señaló a Canal N.

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Finalmente, y que se debe determinar la responsabilidad tanto de las empresas como de los funcionarios involucrados.

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

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