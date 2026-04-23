El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informó que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y de los funcionarios José Samamé y Juan Fang, con el fin de reunir información sobre presuntas irregularidades ocurridas en las Elecciones 2026, realizadas el 12 de abril.

Gálvez señaló que se investigan los delitos de colusión ilegal, omisión de funciones y delitos electorales.

Asimismo, precisó que existen indicios de una concertación irregular en los contratos de transporte de material electoral, donde se habrían modificado condiciones para favorecer a empresas sin capacidad operativa.

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Sobre Corvetto, Tomás Gálvez indicó que si los hechos ocurridos no habrían sido accidentales, por lo que habría dolo y no imprudencia, debido a que los funcionarios habrían sabido que el material electoral no llegaría a tiempo y, pese a su deber de evitarlo, permitieron el perjuicio a los ciudadanos.

“(Si ) Tenían el conocimiento de que no se iba a poder cumplir y no lo evitaron. (...) Tenían que realizar todas las acciones para evitar ello. No lo hicieron, asumimos que estaban en condiciones de hacerlo, tenían cinco años preparándose para llevar adelante el proceso electoral. (...) Significa que aceptan como consecuencia, como parte del curso natural de su acción ese resultado. Por tanto le es imputable a los funcionarios y especialmente al señor Corvetto”, señaló a Canal N.

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Finalmente, el fiscal afirmó que se presume que en algunos contratos de la ONPE hubo una concertación para defraudar al Estado y que se debe determinar la responsabilidad tanto de las empresas como de los funcionarios involucrados.