Una serie de publicaciones difundidas en redes sociales evidenció una inconsistencia en la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En la mesa 086793, correspondiente al New Jersey Institute of Technology, en Estados Unidos, se visualizó un acta con organizaciones políticas que no figuran en el padrón electoral oficial.

Entre las denominaciones que aparecieron en el documento digital se encontraban “No Olvides Nunca Respirar”, “El Porvenir de los Peruanos” y “Jóvenes del Mañana”.

Estos nombres generaron confusión entre los ciudadanos, ya que no integran el listado de 35 partidos habilitados para participar en las Elecciones Generales 2026.

ONPE hace precisión vía redes sociales. Foto: X.

“Imagen se publicó por error”

Frente a la controversia, la ONPE precisó que la imagen correspondía a un material de capacitación utilizado antes de los comicios. Según detalló, dicho archivo fue remitido al consulado y posteriormente se incorporó de manera involuntaria al sistema.

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“Al hacer una revisión interna, podemos confirmar que el conteo de votos se hizo con el acta correcta enviada por el consulado tras el escrutinio de votos. La imagen digitalizada corresponde a material de prueba entregado al consulado para su uso previo al proceso electoral ”, mencionó la ONPE, vía redes sociales.

“Esta imagen se publicó por error, sin afectar el conteo de votos. En breve se publicarán las imágenes correctas”, agregó.