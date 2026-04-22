El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular informó que sostuvo una reunión con representantes de Fuerza Popular para abordar presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Detalló, a través de un comunicado que el encuentro se realizó en el local central de la agrupación, con la participación de equipos técnicos de ambas organizaciones.

Según el comunicado, en la cita participaron la secretaria general y el personero legal de Renovación Popular, junto al jefe de personeros de Fuerza Popular.

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Durante la reunión, evaluaron denuncias vinculadas al desarrollo de los comicios y al conteo de votos, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral 2026.

Como resultado, indicó qie del encuentro, ambas agrupaciones acordaron impulsar la firma de un acta conjunta que convoque a otras fuerzas políticas a sumarse a un reclamo formal.

Este documento buscaría denunciar un presunto sabotaje en el proceso electoral, así como exigir garantías sobre la correcta contabilización de los votos.

Ambas agrupaciones políticas sostuvieron reunión técnica y buscan sumar a otras fuerzas políticas. (Fuente: El Peruano)

No obstante, el comunicado precisa que, hasta el momento, no se han alcanzado acuerdos concretos para la suscripción de dicha acta. En ese contexto, Renovación Popular hizo un llamado a los partidos que defienden la democracia, a conformar un frente unido ante lo que califican como un escenario de incertidumbre por un conteo que “no reflejaría la voluntad popular”.